Exposição "Suite Vollard": 100 gravuras de Pablo Picasso para ver no Porto

Quando se pensa que já se desencantou tudo da cornucópia prolífica de Picasso (períodos rosa e azul, cubismo, figurativismo, colagens, escultura, cerâmica...), eis uma série de trabalhos a que alguns atribuíram já o mesmo fôlego infernal patente em Guernica, monumental manifesto contra a guerra pintado em 1937. É nesta década que Pablo Picasso produz um portefólio tremendo para um compagnon de route da arte do século XX: Ambroise Vollard (1866-1939), a quem Cézanne, Bonnard ou Renoir muito deveram (em admiração e quadros colecionados). Esse marchand e editor encomendou a Picasso estas 100 gravuras agora expostas no Porto: um festim carnal sobre a arte e o sexo, ou seja, sobre a identidade e os fantasmas do pintor.

As vibrantes cores picassianas são, aqui, substituídas pelo traço negro, declinado, ora em espirais delicadas ora num turbilhão de sombras e músculos – entre a pose e o movimento, a ternura e o frémito. Contemplam-se homens – escultores (há 46 gravuras dedicadas ao atelier) e jovens efebos, assim como minotauros (muitos: possantes, sedutores, cegos). Também mulheres e amantes – como a adolescente Marie-Thérèse Walter, com quem Picasso se casou, que é representada em várias gravuras, como figura sonhadora, modelo no estúdio ou transfigurada numa toureira envolvida num abraço mortal.

Cinco das gravuras dizem respeito à Batalha do Amor, também chamadas de Violação, representando embates vigorosos e terríficos. Mas esta paisagem é povoada igualmente por criaturas da mitologia e do bestiário espanhol, muito centrado no mundo da tourada (em gravuras mais literais ou com tom surrealizante). Na Suite Vollard cabem, ainda, três retratos do mecenas que batizou esta série, assim como quatro gravuras dedicadas a Rembrandt, visto como figura algo rude. Por vezes, parece que Chagall foi invocado em figuras voadoras que contemplam a refrega cá em baixo.

A Suite Vollard, criada entre 1930 e 1937, combina vários materiais e técnicas: cinzel, água-forte, água-tinta, aguarela, ponta seca ... Existem poucas coleções integrais destas gravuras em museus como British Museum, MoMA (Nova Iorque), Museu Picasso (Paris) e National Gallery of Art (Washington).

Suite Vollard > Palácio das Artes > Lg. São Domingos, 19, Porto > T. 22 339 3530 > até 11 set, seg-dom 10h-20h > €5 e €10