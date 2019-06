As intermitências da morte no filme "O Espectro de Sharon Tate"

Cinquenta anos depois do brutal assassínio de Sharon Tate pela “família” Manson, um filme com uma ousada construção sobrenatural à volta dos factos. O Espectro de Sharon Tate já se estreou nas salas de cinema

Enquanto cresce a expectativa sobre o novo filme de Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, estreado no Festival de Cannes e inspirado nos acontecimentos em volta do assassínio de Sharon Tate, em 1969, e da seita liderada por Charles Manson, surge-nos este O Espectro de Sharon Tate, segunda longa-metragem de Daniel Farrands. Funciona bem como aperitivo ao filme de Tarantino, útil para uma contextualização e recordação dos elementos de um dos mais mediáticos homicídios de sempre nos EUA. Em 1969, Charles Manson e a sua trupe invadiram a mansão de Roman Polanski, em Los Angeles, e assassinaram brutalmente a sua mulher, Sharon, jovem e promissora atriz, que estava no final da gravidez, e quatro outras pessoas.

Mais do que um retrato realista da tragédia, o filme alimenta-se de uma ideia especulativa de premonição – como se Sharon antevisse a sua própria morte ao longo daquelas dias. É, assim, na sua essência, um filme de terror, com pequenos sustos e uma exploração algo básica do suspense, alicerçada, em grande parte, numa banda sonora excessiva e intrusiva. O que o filme tem de mais interessante é uma certa desmontagem ficcional, com elementos fortes de thriller psicológico e alguns traços característicos do próprio estilo de Roman Polanski.

Este deliberado uso de um sobrenatural premonitório, se bem que algo mastigado, permite ir recolhendo imagens – como flashs – do final da história (que todos conhecem) ao longo do filme, em vez de se concentrar tudo nas últimas cenas. E é esse mesmo subterfúgio que torna aceitável o final surpreendente e recompensador, concedendo ao cinema o poder mágico de superar a realidade. Daniel Farrands parece ter descoberto o filão dos homicídios históricos. No seu anterior filme, recuperou a história de Ronald DeFeo, homem que assassinou a sua família em 1974; o próximo, em fase de pós-produção, é dedicado ao caso de O.J. Simpson.

Veja o trailer do filme:

O Espectro de Sharon Tate > De Daniel Farrands, com Hilary Duff, Jonathan Bennett, Lydia Hearst > 94 minutos