Exposição "Faces of Society": Manifesto universal dos “Banksy iranianos”, em Lisboa

Em Marvila, a Galeria Underdogs expõe o trabalho dos irmãos iranianos Icy e Sot, hoje focado em temas universais e militantes como a condição humana, o mundo virtual e a (in)justiça social. Faces of Society pode ser vista até 15 de junho

Despache-se o soundbyte: chamam-lhes os “Banksy iranianos”, devido ao corpo de trabalho provocador no contexto conservador de uma sociedade islâmica, atravessada pelas crises políticas. As suas silhuetas recortadas em estruturas de arame (evocativas do arame farpado num mundo com muros crescentes e liberdades cerceadas) e os retratos pintados nas paredes (na pura tradição, e escala, do graffiti) remetem para as minorias, as crianças, as vítimas de muitos “ismos”, do capitalismo ao machismo – um ativismo assumido desde o princípio e que não passou despercebido às autoridades do seu país, tendo provocado várias detenções dos irmãos e o seu atual exílio nos EUA, em Brooklyn.

Os artistas descobriram a street art quando Sot, nascido em 1991, começou a andar de skate, uma bizarria na sua Tabriz natal. Ao conhecer a cultura dos videojogos, povoados de street art, tanto ele como Icy (1985) perceberam que esse era o seu caminho criativo. Desde 2008, criam a quatro mãos obras militantes atravessadas por temas como a pobreza, a exclusão social, os ataques aos Direitos Humanos, as questões de género, a crise ambiental, os migrantes. “A street art é uma espécie de arte política porque fala diretamente ao povo. É para o povo e pelo povo, mas temos muitos outros temas e não os consideramos todos diretamente relacionados com política, mas estamos a comunicar as nossas crenças com as paredes”, declararam numa entrevista de 2013. Na transição das ruas para as galerias que hoje ocupam, a sua linguagem visual, simples e direta, não perdeu eficácia.

A atual exposição Faces of Society incide nas relações desiguais entre pobres “invisíveis” e privilegiados que usufruem da riqueza gerada, metaforizadas em objetos escultóricos, como as pás enferrujadas adornadas com silhuetas de trabalhadores ou as malas antropomorfizadas que cospem dinheiro – que “simbolizam o árduo trabalho que estas pessoas anónimas injetam na sociedade em nome de uma vida melhor para todos nós”, defendem os irmãos –, e em pinturas manchadas de figuras, que “mostram o caos e as diferenças das pessoas que vivem uma vida acelerada, em que não veem nem se interessam o suficiente uns pelos outros porque vivem no seu próprio mundo virtual”.

Em 2013, Icy and Sot exilaram-se nos EUA, após terem sido detidos e interrogados no Irão, devido aos seus graffiti, classificados como arte de oposição, de resistência, política, underground e até satanista.

