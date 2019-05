Memórias da resistência brasileira no filme "Alma Clandestina", de José Barahona

Um emocionante documentário sobre Dorinha, figura histórica da luta antifascista no Brasil. Alma Clandestina, do realizador português José Barahona, já chegou às salas de cinema

Numa altura em que a extrema-direita tomou o poder no Brasil e há uma tentativa de branqueamento da sinistra ditadura militar que dirigiu o país durante duas décadas, José Barahona recupera uma figura histórica da luta antifascista, num emocionante documentário. Alma Clandestina conta a história de Maria Auxiliadora, mais conhecida por Dorinha, uma estudante de Medicina que dedicou a sua vida à oposição feroz à ditadura nos anos 70 e 80. Foi presa e torturada, viveu no exílio, primeiro no Chile e depois na Alemanha, e acabou por se suicidar, fruto de uma doença psiquiátrica, presumível sequela da tortura e perseguição que lhe infligiram.

Neste filme, tão duro quanto importante, Barahona, realizador português que se tem divido entre Portugal e o Brasil, parte em busca da mulher por detrás da heroína. Sem que em algum momento questione a inabalável bravura de Maria Auxiliadora, descobre o seu lado humano, tangível, da filha, irmã, amiga, alguém que discute, sofre, mas também dança e se diverte. Essa carga emocional é conseguida, por um lado, através das cartas, reveladas pela primeira vez neste documentário; por outro, através de um dispositivo habilmente montado pelo realizador, que coloca uma atriz a ler a correspondência de Dorinha ao microfone. Um filme tocante e eficaz, contra o apagamento da História.

Veja o trailer do filme:

Alma Clandestina > De José Barahona, com Sara Antunes e Paulo Azevedo > 100 minutos