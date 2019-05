A primeira Bienal de Fotografia do Porto é uma plataforma em direção ao futuro

1 / 6 Lucas Foglia 2 / 6 Lena Dobrowolska & Teo Ormond - Skeaping 3 / 6 Cláudio Reis 4 / 6 Dinis Santos 5 / 6 Rita Castro Neves & Daniel Moreira 6 / 6 Maria Oliveira

Adaptação e Transição é o título escolhido pela plataforma Ci.CLO para esta primeira bienal dedicada à prática artística fundada na fotografia. Se a designação parece ser algo abstrata, o objetivo alinha com a militância desta estrutura independente de criação: “Apoiar abordagens inovadoras de representação visual, que contribuam para uma maior consciencialização crítica sobre as vulnerabilidades ecológicas e sociais que enfrentamos.” Palavras do fotógrafo Virgílio Ferreira, diretor artístico da Ci.CLO Bienal Fotografia do Porto: “Numa era de massificação, vulgarização e, consequentemente, banalização de imagens e informação, cada vez mais nos encontramos imunes e insensíveis a essas imagens ou acontecimentos.” A solução também passa por apresentar novos olhares. Ou seja, pelo questionamento do poder real de uma fotografia.

Em nome da sustentabilidade, e, sublinham, do “reconhecimento do ser humano enquanto força de construção e destruição da estrutura do planeta”, a Bienal reuniu 53 artistas e 11 curadores, de várias nacionalidades, para disseminar projetos, na sua maioria inéditos, em 15 espaços. Escolham-se algumas portas de entrada: Stories on Earthly Survival, comissariada por Krysztof Candrowicz, diretor artístico da Trienal de Fotografia de Hamburgo, apresenta sete artistas internacionais incluindo a britânica Mandy Barker com o seu projeto dedicado ao lixo plástico nos oceanos, Soup, Sand, Beyond Drifting: Imperfectly Known Animals; em The Hawks Come Up Before The Sun, de Kovi Konowiecki, revelam-se, num tom cinematográfico e crepuscular, retratos de uma sociedade em previsível extinção na Califórnia; Surviving Humanity, de Alberto Giuliani, capta projetos e realidades que pensam o futuro: astronautas da NASA no Havai, o Silo Global de Sementes no Ártico ou os bunkers de luxo das elites para fugirem ao apocalipse.

Ci.CLO Bienal Fotografia do Porto > Jardins do Palácio de Cristal, Centro Português de Fotografia, Casa do Infante, Galerias Paços do Concelho, Reitoria da Universidade do Porto, Casa Tait, Mira Fórum, Palácio de Belomonte, Museu da Faculdade de Belas Artes, Palacete dos Viscondes de Balsemão, Casa do Infante, Estação de Metro São Bento e Aliados, Salut au Monde, Galeria Painel > Porto > T. 22 323 3873 > até 2 jul