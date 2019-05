Serralves apresenta a mais completa retrospetiva de Joan Jonas, pioneira da vídeo-arte

A retrospetiva que o Museu de Serralves dedica à artista visual norte-americana Joan Jonas, reúne obras dos anos 60 à atualidade. Fruto da parceria entre a Fundação de Serralves e a Tate Modern, de Londres, a exposição inaugura neste sábado, 25, e inclui duas performances

Não é a primeira vez que Joan Jonas entra em Serralves, no Porto. Uma das suas obras fez parte de Circa 1968, a exposição que inaugurou o museu de arte contemporânea, em 1999. Na Coleção de Serralves estão também os vídeos Organic Honey’s Visual Telepathy. Mas este é um momento “verdadeiramente mágico”, considerou a artista visual norte-americana, prestes a fazer 82 anos, sobre a retrospectiva que o Museu de Serralves apresenta a partir deste sábado, 25. “De muitas formas, Joan Jonas representa os valores do museu. É uma das artistas que junta as várias disciplinas que trabalhamos na arte contemporânea: dança, storytelling, performance, música, literatura”, aponta Philippe Vergne, o recém-chegado diretor do museu, nesta que é a sua primeira inauguração.

A exposição ocupa seis salas, onde se apresentam seis obras imersivas completas, vários filmes, fotografias e objetos trazidos do seu atelier em Nova Iorque – máscaras, pedras, objetos, transformados, muitas vezes, pela artista, em personagens. O ponto de partida é Wind, o seu primeiro vídeo, feito em 1968, em que usa a linguagem do cinema: um filme mudo que inaugura também o espelho como adereço, central da sua obra.

No trabalho de Joan Jonas, instalação e performance andam sempre ligadas, antecedendo ou precedendo uma e outra. É uma artista em constante mutação. “Há desenhos que constrói enquanto faz a performance, que depois acrescenta na instalação. É um ser dinâmico, não é estático. Se daqui a algum tempo ela pensar nesta obra, poderá apresentá-la de uma outra forma, com mais elementos“, salienta Paula Fernandes, curadora da exposição, juntamente com Marta Almeida, diretora-adjunta do museu, e Andrea Lissoni, curador de arte da Tate Modern, em Londres, galeria que organiza a exposição em parceria com Serralves. “Esta exposição não é cronológica. A ideia foi mergulhar no mundo e no universo de Joan”, nota Andrea Lissoni.

A instalação Lines in The Sand, de 2002, é disso exemplo. “É uma subversão completa da história tradicional”, diz Paula Fernandes, aludindo ao poema da escritora americana Hilda Doolittle, que narra a Guerra de Tróia. “Ela transformou essa história antiga para a contemporaneidade, através da utilização do cenário de Las Vegas e com sons reais da Guerra do Golfo”, explica. O som é uma constante em todas as obras, que são quase sempre acompanhadas pela voz da própria Joan Jonas. Em outros casos, como em The Juniper Tree, originalmente de 1976 e reconstruída em 1994, a artista pega num conto e reconstrói a sua história – neste caso, a instalação parte do texto homónimo dos irmãos Grimm.

Já em Stream or River, Flight or Pattern, de 2016-17, a ocupar uma sala enorme pintada de vermelho, com pássaros de papel pendurados que Joan trouxe do Vietname, exibem-se imagens de Singapura, Génova e Canadá, ao mesmo tempo que se escutam pássaros, os grandes homenageados pela artista nesta instalação que foi apresentada pela primeira vez na Fundação Botín, em Santander, Espanha.

Nesta grande retrospetiva da pioneira da vídeo-arte e da performance, serão apresentadas duas das suas performances mais icónicas: Mirror Check (1970) e Mirror Piece (1969), naquele que é considerado um “momento histórico” já que a apresentação de Mirror Piece não acontece, ao ar livre, desde os anos 70. Durante este fim de semana, o Ténis de Serralves, no parque, recebe um coletivo de 15 bailarinos, selecionados pela própria artista. "Os performers manipulam 15 espelhos multiplicando as perspetivas; há uma representação do eu, da artista, dos performers, do público. Ela multiplica esses pontos de vista refletindo sobre o que é real e o que é a representação, o que é o trabalho e o que está a ser construído”, explica Cristina Grande, responsável pelas Artes Performativas de Serralves. Já em Mirror Check é o inverso: “Há um corpo nu sobre o qual passeia um espelho manipulado pela performer, mas o público não o vê. É uma performance sobre o privado, meditativa, pensada sobre a representação no feminino, sobre o papel da mulher.”

Joan Jonas > Museu de Arte Contemporânea de Serralves > R. D. João de Castro, 210, Porto > T. 22 615 6500 > 25 mai-1 set, seg-sex 10h-19h, sáb-dom 10h-20h > €12 > Mirror Check (1970) > 25-26 mai, sáb 16h, dom 19h > Mirror Piece & II: Reconstrução (1969/2018-2019) > 25-26 mai, sáb-dom 18h (repete no Serralves em Festa)