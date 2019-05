Vender a alma ao Diabo na peça "A Matança Ritual de Gorge Mastromas", com Bruno Nogueira

Tiago Guedes regressa ao dramaturgo britânico Dennis Kelly, para pensar no lado mais pérfido e desarmado da existência humana. A peça A Matança Ritual de Gorge Mastromas, com Bruno Nogueira como protagonista, estreia-se neste sábado, 25, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa