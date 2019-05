"Avion Papier": Um espectáculo para sonhar de olhos abertos, no LU.CA, em Lisboa

É no interior de uma caravana que decorre Avion Papier, espectáculo que cruza artes digitais, música e teatro de objetos. Para ver este sábado e domingo, dias 25 e 26, no LU.CA, o teatro lisboeta para crianças

Pierre Acobas

Neste microcinema sobre rodas, descobre-se um filme de animação; depois, as personagens saltam do ecrã e deambulam por paisagens imaginadas. Também há invenções mecânicas que fazem tiquetaque ao ouvido e música ao vivo feita com brinquedos. Mas a “viagem” não se faz sozinha. Um príncipe de coroa de papel é o anfitrião de Avion Papier, espetáculo que decorre dentro de uma caravana, estacionada à porta do LU.CA – Teatro Luís de Camões, em Lisboa. Conta a história de uma mulher de ombros frágeis que viaja por um cenário a preto-e-branco, desenhado a caneta. Ela atravessa um mundo aborrecido, onde tudo acontece demasiado rápido e ninguém se encontra, para depois chegar ao mundo das coisas invisíveis, cada vez mais colorido e louco (peixes são balões, gigantes perdem a cabeça...).

A ideia, a cruzar artes digitais, música e teatro, é do coletivo francês La Méandre e chega a Lisboa inserido no FIMFA Lx– Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas. Avion Papier foi pensado para miúdos a partir dos 6 anos. Quem quer entrar nesta aventura?

Pierre Acobas

Avion Papier > LU.CA – Teatro Luís de Camões > Cç. da Ajuda, 80, Lisboa > T. 21 593 9100 > 25-26 mai, sáb-dom 11h, 12h30, 15h, 15h30, 16h, 17h30, 18h (dur. 20 minutos) > €3 (lotação limitada a 14 pessoas)