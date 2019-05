Festival Impulso, nas Caldas da Rainha: A oeste tudo de novo

Regresso de um festival bem atento à nova música portuguesa, agora em versão revista e aumentada, desdobrando-se por vários espaços das Caldas da Rainha. O Impulso começa nesta quinta, 23, no Parque D. Carlos I

Depois do sucesso da primeira edição, o Impulso muda-se, em 2019, para o muito mais amplo Parque D. Carlos I, que durante três dias vai receber a realeza da nova música portuguesa (e não só), reunida num alinhamento cujo critério de escolha reflete bem a ambição do festival: tornar-se uma referência no calendário de acontecimentos musicais de média dimensão.

No jardim, que é a grande sala de visitas das Caldas da Rainha, vão estar dois palcos, por onde vão passar os principais artistas. Logo na primeira noite, esta quinta-feira, 23, o estatuto de cabeças de cartaz reparte-se entre Bruno Pernadas, Hhy & the Macumbas ou Za!, dupla catalã cuja inclassificável música e enorme presença em palco é garantia de uma atuação inesquecível (como aconteceu recentemente em Ponta Delgada, no festival Tremor). Na sexta, 24, o destaque vai para Conan Osiris, na sua primeira atuação pós-Eurovisão – Allen Halloween, Sensible Soccers, Riding Pânico, Pedro Mafama, Nádia Schlilling ou Iguana Garcia são outras das propostas para o segundo dia. Já no sábado, 25, serão, certamente, os Linda Martini a chamar mais gente para junto do palco, que vai também receber Batida (em versão DJ set) ou os First Breath After Coma. Uma das novidades da edição deste ano do Impulso é a reunião, em regime de residência, de artistas que trabalham juntos pela primeira vez – Fred Ferreira, Igor Jesus, Pedro Geraldes, Surma, Tomara, Tiago Bettencourt ou Filho da Mãe são alguns dos nomes envolvidos.

Além dos concertos nos palcos principais, durante a tarde haverá espetáculos gratuitos na Ermida do Espírito Santo e na antiga Fábrica Bordallo Pinheiro, onde funcionará também um espaço de clubbing, para prolongar a festa noite fora.

O programa do Impulso inclui também um ciclo de conferências no Centro Cultural e de Congressos e uma parceria com o DocLisboa, que durante o festival, resulta na exibição de uma seleção de filmes na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha.

Impulso > Parque D. Carlos I, Caldas da Rainha > 23-25 mai, qui-sáb 19h30 > €15 a €40 (passe)