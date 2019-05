Caricaturas de Bob Dylan e arte contemporânea - há duas novas exposições para ver em Matosinhos

O Teatro Municipal Constantino Nery mostra 100 caricaturas do Prémio Nobel da Literatura, enquanto na Galeria Municipal inaugura-se Mesa dos Sonhos, exposição que reúne obras das coleções da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e da Fundação de Serralves Duas boas propostas para ver em Matosinhos, a partir deste sábado, 18

Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento

Da arte contemporânea à caricatura, Matosinhos inaugura duas novas exposições, neste sábado, 18: Mesa dos Sonhos, na Galeria Municipal, e Prémio Especial de Caricatura Bob Dylan, no Teatro Constantino Nery. Comecemos pela primeira, que reúne obras das coleções da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e da Fundação de Serralves (que ainda recentemente levou trabalhos ao Museu Nadir Afonso, em Chaves, e ao Centro de Arte Contemporânea, em Castelo Branco). Alberto Carneiro, Ana Jotta, Helena Almeida, Joel Fisher, José Pedro Croft, Julião Sarmento, Leonor Antunes (atualmente a representar Portugal na Bienal de Veneza), Luísa Correia Pereira, Marcelo Cidade, Pedro Cabrita Reis e Silvia Bächli são alguns dos nomes maiores da arte contemporânea reunidos nesta mostra, que, sublinha o curador João Silvério, “exibe obras bastante significativas e representativas do trabalho de cada artista”.

Filipe Braga / Fundação de Serralves

Ao todo, são 30 peças que percorrem quase meio século de produção artística, incluindo diferentes meios de expressão plástica e visual, como a escultura, pintura, desenho e instalação, além de alguns objetos comuns que transitaram para o mundo da arte. O título da exposição, Mesa dos Sonhos, é retirado de um poema de Alexandre O’Neill. “A mesa aqui é uma metáfora, está na ligação das duas coleções, que se complementam”, explica o curador. José Silvério considera que esta mostra será surpreendente nas obras que apresenta. “Pode ser bastante estimulante, até para desarrumar algumas ideias e fazer surgir outras”. Entre as obras expostas, destaca a aguarela de grandes dimensões My own zoo, de Luísa Correia Pereira. “É uma obra absolutamente maravilhosa, do ponto de vista da contemplação, do trabalho de aguarela, da cor.”

Os 100 “rostos” de Dylan

Já no Teatro Municipal Constantino Nery, também em Matosinhos, é Bob Dylan a figura do Prémio Especial de Caricatura 2019, que se pode ver a partir das 16 horas deste sábado, dia 18, numa exposição com 100 trabalhos que marca a pré-abertura do PortoCartoon-World Festival. O cabelo encarolado, a guitarra na mão e o chapéu escuro são alguns elementos usados pelos cartoonistas para identificar o cantor, compositor e Prémio Nobel da Literatura 2016, seja a preto e branco seja a cores, mas sempre com o humor em fundo.

Depois de nomes como Amália Rodrigues, Charlie Chaplin, Cristiano Ronaldo, Ernest Hemingway, Nelson Mandela, Pablo Picasso e Woody Allen, o Prémio, criado em 2013, elegeu a carismática fisionomia do músico americano, que tocou recentemente no Coliseu do Porto e deu voz a canções como Blowin’ in the Wind, Like a Roolling Stone ou Mr. Tambourine Man. Entre a centena de desenhos, está o cartoon do brasileiro Luis Carlos Fernandes, vencedor do Prémio Especial do PortoCartoon, além de trabalhos do australiano David Rowe e do português António Santos (Santiagu), que conquistaram (ex-aequo) o segundo prémio, e do espanhol Omar Figueroa Turcios, que ficou em terceiro lugar. Difícil vai ser não sorrir ao ver estes desenhos no Foyer e na sala do Café Concerto do Teatro Constantino Nery. E, certamente, ninguém levará a mal.

Mesa dos Sonhos > Galeria Municipal > Av. Dom Afonso Henriques, Matosinhos > 18 mai-14 set, seg-sex 9h-12h30, 14h-17h30, sáb-dom-fer 15h-18h > grátis > Prémio Especial de Caricatura Bob Dylan > Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery > Av. Serpa Pinto, 242, Matosinhos > T. 22 939 2320 > 18 mai-9 jun, seg-dom 10h-13h,14h-18h; véspera e dia de espetáculo 10h-13h,14h-19h30, 20h30-23h > grátis