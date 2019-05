Um musical "Xtròrdinário" para celebrar os 125 anos do São Luiz, em Lisboa

O São Luiz desafiou o Teatro Praga a conceber um espetáculo que revisitasse os 125 anos do teatro lisboeta. A companhia criou um musical que evoca a história da sala de teatro que viu Antoine e Sarah Bernhardt, Amélia Rey-Colaço e Almada Negreiros, fogos e reconstruções. Xtròrdinário está em cena até sábado, 18

Outra revisitação ao século XX, Xtròrdinário, a nova peça dos Praga canta os parabéns ao Teatro São Luiz pela celebração dos seus 125 anos, começando por referir que 1894 foi um “ano turbinado”, em que “decorreu a primeira corrida de carros do mundo”. Ano a ano, numa mistura entre acontecimentos mundiais e os do próprio teatro e de Lisboa, “essa casa mortuária da civilização” à época, este musical apresenta-nos em palco uma timeline de figuras e situações que fazem a história da instituição e a de todos os que, de algum modo, nela participaram.

“Baseia-se muito na ideia de que o teatro é transformista”, diz Pedro Penim, do Teatro Praga. “A linha aqui é essa: sublinhar e imaginar esta quantidade de nomes, de pessoas, de estilos e de estéticas diferentes que passaram por ali e seguir esse gráfico enérgico que é o próprio teatro.” Há um vídeo a acompanhar o espetáculo em permanência, ajudando na documentação dessa cronologia. Com cenário de João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira, há ainda a participação dos Fado Bicha, autores do vídeo musical viral intitulado Lisboa, Não Sejas Racista.

Veja o vídeo de apresentação de Xtròrdinário, que conta ainda com a dupla Fado Bicha como special guest stars

XTRÒRDINÁRIO > São Luiz Teatro Municipal > R. António Maria Cardoso, 38, Lisboa > T. 21 325 7640 > até 18 mai, qui-sáb 21h > €12 a €15