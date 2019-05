Macau e o seu submundo no filme "Hotel Império", de Ivo M. Ferreira

Um olhar pessoal sobre o antigo território português no Sul da China, num thriller sexual contido em que Margarida Vila-Nova é estrela. Hotel Império, de Ivo M. Ferreira, já se estreou nas salas de cinema

Em 2019, assinalam-se os 20 anos da passagem de Macau para a administração chinesa. Mas Hotel Império, de Ivo M. Ferreira, está longe de ser um filme evocativo. O realizador criou um thriller psicológico atípico, no qual mistura as suas impressões de Macau – cidade onde vive – com ficção pura e dura, simbolicamente rico, que resume o Império a um hotel decadente, prestes a ser absorvido pelo frenético ritmo de construção da cidade.

No filme brilha Margarida Vila-Nova, ex-mulher do realizador, que já aparecia no anterior Cartas da Guerra. Faz um papel difícil e elaborado de uma mulher que se recusa a render-se ao destino, a aceitar a mudança, resistindo a vender o velho hotel do pai, uma espelunca com um encanto naïf, onde ela própria vive. Para salvar o hotel, defender--se da pressão especulativa de um agente imobiliário sem escrúpulos e pagar as dívidas, dispõe-se a tudo. Paralelamente, um meio-irmão que ela desconhece, interpretado pela estrela do cinema de Taiwan Rhydian Vaughan, decidido a vender a sua metade do imóvel, tornar-se um stalker prestes a apaixonar-se.

Ivo M. Ferreira trabalha bem sobre os clichés, não só de Macau mas também do cinema oriental, particularmente de Hong Kong, e acaba por desmontá-los, dando-nos um olhar pessoal e particular sobre a cidade e o seu submundo. A violência nunca chega aos golpes de kung fu ou a golfadas de sangue a escorrer de feridas abertas; a promiscuidade sexual não se resume a cenas de cama. É tudo mais contido e concentrado na essência emocional. Encontra-se, assim, espaço para uma cena brutal de humilhação psicológica (tirada de um livro de Dulce Maria Cardoso), no encontro entre os dois irmãos num quarto de hotel, que tem a força de mil socos no estômago.

Hotel Império > De Ivo M. Ferreira, com Margarida Vila-Nova, Rhydian Vaughan, Kwok-Leung Gan, Cândido Ferreira > 82 minutos