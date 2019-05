"Afri-Cola", de Tatiana Macedo, em Lisboa: A idade da inocência

Partindo de um álbum de família, a artista Tatiana Macedo interroga os mecanismos da memória, insinua a perturbação em imagens supostamente felizes e instala uma reflexão irónica e pós-colonialista na exposição Afri-Cola, patente até 1 de junho, na Galeria Carlos Carvalho Arte Contemporânea, em Lisboa

Esta instalação trabalha a nostalgia e os clichés exóticos sobre África. Há outras camadas sensíveis neste trabalho de Tatiana Macedo, apresentado, em 2016, em Berlim, mas primeiro poderíamos falar da beleza: sustentando as imagens, vídeo e elementos ready-made patentes, estão as fotografias a preto-e-branco de uma mulher jovem, loura, bonita e despreocupada, posando na paisagem africana. Olha para nós, forçando-nos a afinar perspetivas: fomos iguais a ela ou fomos diferentes? Estas imagens, a artista retirou-as do álbum fotográfico privado da tia Isabel, Bela. Tatiana digitalizou as fotografias, mas limpou-as das marcas do tempo, criando um efeito de continuidade temporal como se esses retratos pudessem ser atuais. Foi assim levando hipóteses históricas: nada mudou verdadeiramente nas últimas décadas? Ou tudo se perdeu (inocência? Império? Ilusões?).

A artista descreve o fotógrafo original, um profissional angolano, falecido um ano após a captação das últimas imagens, como “alguém apaixonado pelo que tem diante de si – sujeito e paisagem” – e evocador de mestres: a imagem de Bela com uma amiga, à janela de uma carcaça abandonada, onde se lê “Autocarro do Amor”, remete para o retrato da desigualdade racial nos EUA, traçado por Robert Frank, no volume seminal The Americans (1958), presume a artista.

Estas fotografias de Afri-Cola são, no entanto, dispositivos escultóricos (assentam, horizontalmente, no chão ou em estantes), subvertendo leituras. Há ainda um vídeo, um “travelling infinito sobre o palmeiral”, que nivela retrato e paisagem. E há garrafas de Afri-Cola dispostas no chão, uma referência irónica à mitologia do bem viver africano e da liberdade sexual das décadas de 1930 a 1960. Escreve Tatiana Macedo: “Dou por mim a ironizar, mais uma vez, a experiência exótica na arte contemporânea – uma veneração temporária vazia de conhecimento, uma produção de objetos de exibição que perpetua, com o mesmo exotismo, aquilo que pretende criticar.”

Afri-Cola > Galeria Carlos Carvalho Arte Contemporânea > R. Joly Braga Santos, Lote F, R/C, Lisboa > T. 21 726 1831 > 18 abr-1 jun, seg-sex 10h-19h30, sáb 12h-19h30