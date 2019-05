Inaugurações Simultâneas de Bombarda: Novas exposições e uma festa grátis, no Porto

Há um novo ciclo de inaugurações simultâneas nas 16 galerias no Quarteirão Miguel Bombarda, no Porto. Neste sábado, 4, a partir das 16 horas, a festa faz-se também na rua com oficinas, exposições, um concerto e um Dj set – e é tudo grátis

À terceira edição deste ano, o ciclo de Inaugurações de Bombarda, no Porto, volta a envolver 16 galerias do "quarteirão das artes" e a festa estende-se, neste sábado, 4, a partir das 16 horas, à área pedonal junto à Rua da Boa Nova. Em dia de sol e temperaturas a lembrar o verão, há novos percursos para fazer à boleia das exposições de arte contemporânea. Além de um programa paralelo de oficinas, concertos e visitas guiadas, organizado pela PortoLazer.

Nesta espécie de romaria artística, para a qual convergem os amantes das artes plásticas, haverá sempre algo a acontecer durante a tarde. Três oficinas, nas quais poderá aprender a criar uma fanzine com a ajuda da Bina Tangerina, a desenhar através de recorte com Leonor Nunes (Planeta Violeta) ou perceber que a cor afinal é para todos, mesmo para os daltónicos, organizada pela Color ADD. Duas exposições ao ar livre: Espelhos Mágicos, de Joana Valente, e Corta e cose existencial, uma mostra da oficina colaborativa orientada por Helena Rocio Janeiro no ciclo anterior. E, ainda, música com um Dj set de Vicente Abreu (7 Magníficos) e o canto a solo de Duquesa, alter-ego de Nuno Rodrigues, num concerto produzido pela editora Lovers & Lollypops.

Neste cruzar de artes, estreiam-se novos artistas. É o caso de Cristina Iglesias, Lia Chaia e Vasco Araújo que, pela primeira vez, se juntam na Galeria Presença para refletirem, em Life, Still Life, sobre a relação entre humano, corpo e natureza, através da História e da Arte, com um olhar sobre o passado, presente e futuro. Já na Galeria Fernando Santos assiste-se ao regresso de Alicia Eggert com Timelike, Spacelike, Lightlike, apresentada como uma tentativa de compreender a forma como a luz viaja através do espaço e do tempo. Os trabalhos da artista americana, reunidos nesta exposição, partem de palavras simples, do quotidiano, para abordar ideias complexas como a existência do Homem, num universo cíclico e finito.

Na Galeria São Mamede viaja-se até ao Oriente com o fotógrafo Alexandre Manuel, através das suas imagens de grande formato, a preto e branco, poéticas, frias e silenciosas. Lost in Abstration, nome da exposição, é um percurso pelas maravilhas da natureza, uma caminhada contemplativa entre o real e a observação do fotógrafo. Um retrato de um mundo encantado, pessoal, habitado por silhuetas, estruturas abandonadas e natureza, onde tanto cabem campos de arroz como cascatas de água.

Do Oriente inverte-se o sentido, sem mudar a temática, para entrar na Galeria Trindade e percorrer Viagens e Viajantes, que reúne 25 pinturas de Brigitte Szenczi e Juan António Mañas. Depois há encontro marcado com a ilustradora Ana Bustelo na Ó! Galeria, para ver Nuevo Nuevo Orden, e com a fotógrafa espanhola Amparo Garrido, que mostra Tiergraten. A. German Romantic Garden, no Espacio Jhannia Castro. A fechar, espreite-se a Musa paradisíaca, projeto de Eduardo Guerra e Miguel Ferrão, que se estreia na Galeria Quadrado Azul com Cavazaque Piu Piu, uma instalação composta por diversos objetos, iluminados de forma sincronizada, como se estivessem em permanente diálogo. Mas nem só nas galerias e na rua se faz esta festa. No Centro Comercial Bombarda e nas diversas lojas do "bairro das artes" não faltam novidades para descobrir.

Inaugurações de Bombarda > ´várias galerias > Quarteirão da R. Miguel Bombarda, Porto > 4 mai-22 jun > grátis