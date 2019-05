Corpos extremos: "Autodance" e "Skid" fecham o Festival Dias da Dança, no Porto

Termina em grande o Festival Dias da Dança, com duas peças da companhia sueca GöteborgsOperans Danskompani, referência da dança contemporânea mundial. Autodance e Skid sobem ao palco do Coliseu do Porto neste sábado, dia 4