John Williams: O melhor da música feita para cinema ao vivo em Lisboa

A Film Symphony Orchestra está em Lisboa para um concerto de homenagem a John Williams, o multi-premiado compositor de bandas sonoras de filmes como Star Wars, E.T., Harry Potter ou A Lista de Schindler. A VISÃO Se7e conversou com o maestro e diretor Constantino Martínez-Orts que nos contou o que esperar do espetáculo deste sábado, 4, no Coliseu de Lisboa. VEJA O VÍDEO