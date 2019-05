Todos os caminhos vão dar ao Indie Lisboa - oito razões para não perder o festival

O IndieJúnior desenha-se como um festival dentro do festival, e tem vindo a ganhar maior preponderância. Conta com filmes para várias idades, sessões para escolas e famílias, além de diferentes atividades, como ateliers temáticos, nos quais as crianças podem ter um contacto mais direto com os bastidores do cinema. Um dos momentos mais altos é, sem dúvida, o filme-concerto, proposto pela Casa da Música. António Serginho, Óscar Rodrigues e Pedro Cardoso (Peixe) constroem, ao vivo, bandas sonoras para filmes mudos de Charlie Chaplin e Buster Keaton. Para pais, filhos e avós. Mundo Animado, Cine-concerto com a Casa da Música, filmes de Charlie Chaplin e Buster Keaton > Culturgest > dia 4 > 16h