Festival Ilustração à Vista: O traço anda à solta em Ílhavo

À terceira edição, o Ilustração à Vista continua a explorar as potencialidades da ilustração, com teatro de rua, performances, dança contemporânea, oficinas e exposições à volta da representação de paisagens. O festival começa nesta quinta, 2, em Ílhavo – e é tudo grátis

A inspiração parte de um episódio insólito. Durante uma das estadias na Polinésia Francesa, o pintor Paul Gauguin resolveu fazer uma das suas obras na carcaça de uma tartaruga perdida na praia. Também o espetáculo La Tortue de Gauguin, da companhia francesa Lucamoros, pretende apresentar uma visão singular da arte. Um andaime com nove metros de altura, coabitado por seis ilustradores, uma atriz e músicos, condóminos desta construção provisória, servirá de tela às criações em tempo real. Este políptico monumental e caleidoscópico, instalado na praça exterior da Casa da Cultura Ílhavo, animará a primeira noite do Ilustração à Vista, esta quinta, 2, e revelará as ilimitadas expressões desta arte.

A música será igualmente contaminada pelas imagens, em dois concertos especiais: Cinderella Cyborg, do pianista Júlio Resende, no domingo, 5, que contará com o contributo de Nuno Barbosa, realizador de dois dos seus videoclips; e dos Orelha Negra, no sábado, 4, a comemorar dez anos num espetáculo explosivo.

Destaque-se ainda a estreia absoluta de Entre Cães e Lobos, o espetáculo de dança de Gustavo Ciríaco, construído a partir de relatos e descrições de paisagens que deixaram de existir, guardadas nas memórias de anciões, e de paisagens oníricas desenhadas e imaginadas por crianças. Um projeto cénico entre a claridade e a escuridão, apresentado nesta sexta, 3, inspirado nas horas do crepúsculo. Outro encontro entre o desenho e a dança será promovido por Rafael Alvarez, em Na Onda da Distância, um dueto com o intérprete japonês Yuta Ishikawa, que sobe ao palco do Laboratório Artes no sábado, 4. De Itália chega o teatro de rua da companhia de Stalker, que leva a Ílhavo os espetáculos Steli e Prospero, este último em estreia, ambos com muito impacto visual.

No programa do festival – organizado pelo 23 Milhas, projeto cultural do município de Ílhavo – não faltam exposições, como a de André Letria na Vista Alegre, a de Hipólito Andrade na Casa da Cultura de Ílhavo, ou A Ria do Silêncio, de Marina Palácio, na Fábrica Ideias Gafanha Nazaré, assim como oficinas para toda a família, para experimentarem técnicas e olhares diferentes em torno da ilustração em cerâmica, cientifica e até poética. E assim se desenha um território, com propostas multidisciplinares e fora da caixa.

Isabel Ortiz