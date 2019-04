7 concertos a não perder nos próximos dias, em Lisboa e no Porto

Foram apenas sete os concertos que o lendário músico norte-americano deu em Portugal, desde que se estreou por aqui, em julho de 1993 (no Coliseu do Porto e no Pavilhão de Cascais). Desta vez, regressa com novo estatuto, apenas um ano depois da última visita (Altice Arena). Não é todos os dias que se consegue estar frente a um Nobel da Literatura, para vê-lo e ouvi-lo passar em revista mais de meio século de canções. Coliseu do Porto > R. Passos Manuel, 137, Porto > T. 22 339 4940 > 1 mai, qua 20h > €40 a €140

Manel Cruz é apontado, unanimemente, como um dos melhores escritores de canções na música portuguesa destas últimas duas décadas. E eis que, depois de sete anos sem discos, o músico apresenta Vida Nova, primeiro trabalho de sempre assinado com o seu nome e com um título autoexplicativo. Esta nova fase da carreira representa, também, um regresso às origens, à tal simplicidade dos primeiros tempos, com quase todos os temas do álbum a serem compostos ao ukulele. Canções como Ainda não Acabei, Beija-Flor, Cães e Ossos ou O Navio Dela serão recriadas, agora, com banda, nos primeiros concertos de apresentação do disco no Porto e em Lisboa. Casa da Música > Av. da Boavista 604-610, Porto > T. 22 012 0220 > 28 abr, dom 16h, 21h30 > €15 >; Capitólio > Pq. Mayer, Lisboa > T. 21 138 5340 > 1 mai, qua 21h30 > €15

Dois anos depois do lançamento, Maria Ana Bobone apresenta o álbum Fado e Piano na Casa da Música, no Porto. Além de assinar muitas das músicas, letras e arranjos ao piano deste trabalho, a fadista dá uma nota de cor muito pessoal às interpretações. Por outro lado, recupera o fado de salão, uma tradição esquecida do final do século XIX. Tal como acontecia nessa época os amigos juntam-se para cantar com Maria Ana, que será acompanhadapelo trio de guitarras liderado por Rodrigo Serrão, no baixo, com Bruno Mira, na guitarra portuguesa, e Pedro Pinhal, na viola de fado. S.S.O. Casa da Música > Av. da Boavista 604-610, Porto > T. 22 012 0220 > 1 mai, qua 21h30 > €14,50

