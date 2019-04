Sessão nostalgia na exposição "Fill in the Blanks", de Pedro Batista, em Lisboa

Na Fundação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa, Pedro Batista apresenta novas pinturas trabalhadas a partir de um material altamente suscetível à reinvenção: a memória. Por vezes, há que (não) preencher os espaços em branco... Fill in the Blanks está em exposição até 11 de maio

“Todas estas obras têm uma relação pessoal comigo”, declara Pedro Batista à VISÃO Se7e. E, como acontece com trabalhos profundamente pessoais, a série Fill in the Blanks surgiu quando o artista plástico estava ocupado a fazer outros planos, na forma de dois quadros diferentes da produção que o ocupava há seis meses. “Tinham que ver com a memória, com a minha infância.” A pesquisa levou-o, então, ao património dos álbuns de fotografias que todas as famílias possuem, aí encontrando imagens que ressoavam. Mas Pedro, 38 anos, rejeita conclusões-prontas-a-servir: a exposição não é mera recriação biográfica. Até porque o passado é uma constante reinvenção pelo presente; até porque há muitos fatores na forma como o cérebro armazena dados. “As memórias mais vívidas estão intrinsecamente ligadas à emoção associada ao momento. Ironicamente, apesar de serem as mais importantes, estas memórias não são necessariamente uma representação fidedigna do que foi observado e vivido, a criatividade da mente humana trabalha para preencher os espaços deixados em vazio”, escreve na apresentação da mostra. Essa mesma criatividade é convocada ao vermos algumas das suas pinturas com brancos, zonas diluídas, puzzles por decifrar e completar. Mas todas as obras patentes estão habitadas por uma nostalgia, um traço benevolente, cores “psicológicas”.

“A exposição foca estas dimensões da memória, da memória construída, da relação nostálgica que temos com esta – e de como a pintura consegue congelar essas sensações”, sublinha Pedro. E acrescenta: “Numa época digital, a pintura tem essa energia de reter valores e sensações que nos induzem à contemplação.” Quem quiser, pode ver estas telas sedutoras como uma espécie de Instagram pictórico. A sua vida está lá: a piscina no meio do relvado evoca as estadias no Algarve; as montanhas nevadas têm que ver com a sua primeira impressão da neve, em miúdo – “algo mágico”; a silhueta de um skater remete para a sua juventude; um minúsculo Super-Homem pintado evoca um filme de 1980 dedicado ao super-herói que lhe traz boas memórias. Outros encontrarão aí pistas mais poéticas...

Fill in the Blanks > Fundação Portuguesa das Comunicações > R. do Instituto Industrial, 16, Lisboa > T. 21 393 5000 > até 11 mai, seg-sex 10h-18h, sáb 14h-18h > grátis