Walk and Dance: Há música à solta em Freamunde

Filipe Sambado, Pop Dell’Arte e Da Chick são alguns dos nomes presentes na quinta edição deste festival, que se desdobra por cinco palcos espalhados pelas ruas de Freamunde. O Walk and Dance começa nesta quinta, 18

Como em tempos escreveu António Variações, “a culpa é da vontade”, neste caso da vontade de quatro jovens locais, de fazerem mais, de mostrarem a música de que gostam a mais pessoas e de, pelo caminho, envolverem cada vez mais a cidade onde vivem, Freamunde. Assim nasceu, em 2015, este festival, que a cada edição tem crescido muito além das melhores expectativas dos seus organizadores, sendo hoje uma referência, não só para bandas e músicos mas também para os fãs das sonoridades mais alternativas. Depois da lotação esgotada no ano passado, é com a fasquia bem alta que este Walk and Dance volta a invadir as ruas de Freamunde para mais três noites de música sem parar, em cinco palcos espalhados pela cidade.

Esta quinta, 18, a ação desenrola-se quase toda no palco principal, situado junto à Associação Socorros Mútuos, pelo qual vão passar Hélio Ribeiro, S. Pedro e Filipe Sambado e os Acompanhantes de Luxo, a quem cabe o estatuto de cabeças de cartaz desta primeira noite, que termina no Bar 8 & 80, ao som de Love. Na sexta, 19, o primeiro a subir ao palco é O Gringo Sou Eu, seguindo-se dois dos nomes mais fortes do Walk and Dance deste ano, Pop Dell’Arte e The Parkinsons. A seguir, e como também já é da tradição, o festival muda-se para outro local, desta vez para o Café Concerto Espaço A, onde atuam Gator, The Alligator e Eduardo Morais. Para sábado, 20, o palco principal está reservado para Iguana Garcia, Glockenwise e Da Chick, embora, neste dia, a música se comece a ouvir horas antes, com um concerto da dupla Hot Air Balloon na Cervejaria Fratelli. A animação continua depois noite fora, no Café Concerto Espaço A, com uma festa de encerramento abrilhantada pela eletrónica dos Músculo e pelo afro-baile de CelesteMariposa.

O cartaz do Walk and Dance inclui também a exposição Doze, de Vera Marmelo, que, desde há uma dúzia de anos, fotografa concertos em Portugal. A entrada é livre.

Walk and Dance > Vários locais, Freamunde > 18-20 abr, qui-sex 22h, sáb 16h45 > €10 a €18 (passe)