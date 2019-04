Ciclo À Volta da Loucura: Há sessões de cinema especiais no Cinema Monumental, em Lisboa

Prestes a encerrar, o Cinema Monumental propõe o ciclo À Volta da Loucura, com sessões seguidas de uma conversa. Começa neste sábado, 13, com Jaime, do realizador António Reis

Uma programação ao estilo dos cineclubes, apostando em ciclos e sessões únicas, tem-se revelado uma estratégia eficaz para responder à escassez de público nas salas. O Monumental, carismático cinema da cidade de Lisboa prestes a fechar portas, propõe o ciclo À Volta da Loucura. Começa com Jaime, de António Reis, neste sábado, 13, às 16 e 30, seguido de uma conversa com Sandro Resende, diretor do projeto Manicómio. No mesmo dia, à noite, a antestreia de Não me Toques, de Adina Pintilie, com a presença da psiquiatra e psicoterapeuta Manuela Correia. Domingo, 14, às 18h, uma sessão dupla, com Lilith, de Robert Rossen, e Don't Get Me Wrong, de Adina Pintilie, seguida de conversa com Joana Amaral Dias. E dia 21, As Pessoas Normais Não Têm Nada de Especial, de Laurence Ferreira Barbosa.

Entretanto, no Nimas, continuam as Manhãs Clássicas, com sessões para famílias, ao fim de semana, às 12 e 30, com Dois Homens em Manhattan, de Jean-Pierre Melville (sáb, 13), e As Férias do Sr. Hulot, de Jacques Tati (dom, 14).



Ciclo À Volta da Loucura > Monumental > Av. Praia da Vitória, 72, Lisboa > 13-21 de abril > €6