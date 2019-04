Peter Hook vem a Portugal e traz-nos os clássicos dos Joy Division e dos New Order

O baixista britânico está de regresso a Portugal para tocar as compilações Substance, que incluem alguns dos temas mais emblemáticos das suas antigas bandas, Joy Division e New Order. Nesta sexta, 12, Peter Hook e os The Light sobem ao palco da Aula Magna, em Lisboa. Seguem-se o Teatro da Guarda e a Casa da Música no sábado e domingo, dias 13 e 14

Há músicos assim, cuja performance em determinado instrumento consegue, por si só, definir toda a sonoridade de uma banda. Ou, no caso do baixo de Peter Hook, de duas – e que duas! Fundador dos Joy Division, que após o suicídio do vocalista Ian Curtis, em 1980, se reconverteu em New Order, Peter Hook abandonou o grupo em 2007, “em desacordo” com os restantes membros. As posições extremaram-se a tal ponto que, aquando da nova reunião da banda, em 2011, o baixista processou os antigos companheiros pelo uso indevido do nome New Order. As partes chegariam mais tarde a um acordo extrajudicial, mas a aproximação ficou-se por aí. Restava apenas, a um e a outros, a música, que neste caso, a todos pertence.

O baixista formou então uma nova banda, os The Light, com quem, desde 2010, se tem dedicado a reinterpretar todo o catálogo dos Joy Division e dos New Order, algo que, como o próprio assumiu à VISÃO Se7e, se tornou “uma espécie de missão de vida”. Não se trata, no entanto, de meras versões, a puxar para a nostalgia dos fãs, mas sim de novas interpretações das canções, com arranjos feitos de raiz. “Sempre desejei voltar a tocar as canções dos Joy Division e acho que o público também as desejava ouvir, mas os meus antigos companheiros não as queriam tocar”, explica. Depois de em anteriores digressões ter tocado na íntegra os álbuns Unknown Pleasures e Closer, dos Joy Division, e Movement, Power, Corruption and Lies, Low-Life e Brotherhood, dos New Order, Peter Hook and The Light estão de volta à estrada para interpretarem os temas de Substance, duas compilações editadas em 1987 e 1988, que reúnem os singles até então lançados por ambas as bandas. O alinhamento inclui, portanto, clássicos como Love Will Tear Us Apart, Atmosphere ou Transmission, dos Joy Division, e True Faith, Blue Monday ou Bizarre Love Triangle, dos New Order.

Peter Hook and The Light > Aula Magna > Al. da Universidade, Lisboa > T. 21 011 3406 > 12 abr, sex 21h > €23,50 a €33 > Teatro da Guarda > R. Batalha Reis, 12, Guarda > T. 271 205 241 > 13 abr, sáb 21h30 > €15 > Casa da Música > Av. da Boavista, 604-610, Porto > T. 22 012 0220 > 14 abr, dom 21h30 > €18,75 a €30