As dores de Maria em dois Concertos de Páscoa, na Casa da Música

Pela primeira vez, dois “Stabat Mater”, de Pergolesi e Dvörak, marcam os concertos da época pascal na Casa da Música, no Porto

São dois os concertos com os quais a Casa da Música assinala a Quaresma, período sempre muito significativo na sua programação. “A temática pascal, a morte e a paixão de Cristo continuam a ser fonte de inspiração para muitos compositores”, lembra António Jorge Pacheco, diretor artístico da Casa da Música. Este ano, e pela primeira vez, as obras maiores dos dois concertos de Páscoa, nos dias 13 (sábado, 18h) e 17 (quarta, 21h), serão à volta de dois Stabat Mater, textos religiosos que descrevem as dores de Maria aos pés da cruz, perante a agonia do filho.

No primeiro, a Orquestra Sinfónica junta-se ao Coro Casa da Música e Coro Infantil para percorrer a obra composta por Antonín Dvoräk, compositor checo, e católico, que parece ter incluído, no seu Stabat Mater, as suas próprias dores de também ele ter perdido três filhos (em três anos). Aos agrupamentos residentes junta-se, entre outras vozes de solistas internacionais, a soprano portuguesa radicada em França, Eduarda Melo.

No segundo concerto deste Ciclo de Páscoa, será a vez da Orquestra Barroca percorrer o Barroco italiano, com duas obras de Scarlatti e Vivaldi, na primeira parte, e o Stabat Mater, a obra mais conhecida de Giovanni Battista Pergolesi, a preencher a segunda parte. Os solos vocais deste concerto são interpretados pelo contratenor britânico Iestyn Davies (já premiado com um Grammy, agora em estreia na Casa da Música) e pela soprano inglesa Rowan Pierce.

Concertos de Páscoa > Casa da Música, Av. da Boavista, 604, Porto > T. 22 012 0220 > 13 abr, sáb 18h > €20,65 a €26,30 > 17 abr, qua 21h > €14,10 a €17,85