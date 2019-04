Westway LAB, em Guimarães: Um festival para abrir caminhos

Criar oportunidades de internacionalização a artistas portugueses e descobrir sonoridades de diferentes partes do mundo são os desafios do festival Westway LAB, que começa esta quarta, 10, em Guimarães

D.R.

A convocatória repete-se a cada edição do Westway LAB. Oito músicos, de diferentes origens, são convidados a apresentarem-se no Centro de Criação de Candoso, em Guimarães. Divididos em duplas, têm uma semana para se conhecerem, trocarem ideias e prepararem composições inéditas. Nos próximos dias 10 e 11, quarta e quinta, mostrarão ao público o resultado final, em irrepetíveis showcases no Centro Cultural Vila Flor (CCVF), quartel-general do festival. Entre os portugueses, contam-se a cantora Beatriz Nunes, João Pascoal (dos Happy Mess), Lince, Captain Boy e Yosune. De outras paragens, chegam os canadianos Tribe Royal, a italiana Violetta Zironi e o duo austríaco Mickey. A maioria, a lutar pela afirmação da sua música, também se apresentará noutros concertos, espalhados por vários locais atípicos (de hotéis a tascas) ou em palcos mais convencionais da cidade, além de participar em conversas informais com a comunidade.

O formato inovador do Westway LAB prende-se ainda com o Country Focus, nesta sexta edição dedicado ao Canadá. No dia 12, após uma receção, no Paço dos Duques de Bragança, da delegação canadiana, sobem ao palco do CCVF Megan Nash, Sarah MacDougall, Les Deuxluxes, Tribe Royal e The East Pointers. Na mesma noite, decorre o Why Portugal, evento de divulgação da música nacional, uma oportunidade para conhecer a pop de Neev, o fado na guitarra de Marta Pereira da Costa e a sonoridade indie dos Vaarwell. “A grande força do festival é a diversidade”, sublinha Rui Torrinha, o diretor artístico. Pertencente ao ETEP – European Talent Exchange Program, e ao INES – Innovation Network of European Showcases, é imbuído deste espírito de intercâmbio que o Westway LAB promove, no dia 13, atuações de projetos como The Black Mamba, Tashi Wada Group feat. Julia Holter e Whales. É partir à descoberta...

Westway LAB > Centro Cultural Vila Flor > Av. D. Afonso Henriques, 701, Guimarães > T. 253 424 700 > 10-13 abr, qua-qui 18h30-22h30, sex 20h-1h, sáb 15h-19h, 21h30-1h > €20 (passe geral)