"Cruzeiro Seixas: Ao Longo do Longo Caminho": Uma exposição sobre a força imaginativa e poética do mestre

O Centro Português do Surrealismo, em Vila Nova de Famalicão, revisita o percurso de um dos grandes representantes do movimento em Portugal, no universo das artes plásticas. A exposição Cruzeiro Seixas: Ao Longo do Longo Caminho pode ser vista até 28 de setembro