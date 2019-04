A barbárie do quotidiano na peça "O Resto já Devem Conhecer do Cinema"

Martin Crimp apresenta uma versão subversiva de Fenícias, de Eurípedes, projetando para a atualidade as inquietações dessa tragédia grega. O Resto já Devem Conhecer do Cinema está em cena no Teatro Nacional São João, no Porto, até 14 de abril