Festa do Cinema Italiano: De Nanni Moretti a "O Carteiro de Pablo Neruda”

Retrospetivas, reposições mas também muito cinema novo, de diversos géneros, tornam a Itália mais próxima, num ecrã perto de si. A Festa do Cinema Italiano começa em Lisboa, nesta sexta, dia 5, e segue para Coimbra, Almada e Porto

Foi um dos filmes que esteve mais tempo em cartaz em Portugal: O Carteiro de Pablo Neruda vai voltar às salas a partir de dia 5, para deleite de várias gerações. É uma das iniciativas paralelas da Festa do Cinema Italiano, que já, no ano passado, tinha usado o mote desse filme, de Massimo Troisi e de Michael Radford, para um dos seus tradicionais cinejantares. Este é apenas um ingrediente do festival, que se prolonga por três meses e que passa, mais uma vez, por várias localidades.

O prato principal é servido em Lisboa, entre 5 e 12 de abril. Em destaque, Noites Mágicas, de Paolo Virzì, na sessão da abertura, uma comédia em volta do próprio cinema, em que três argumentistas se tornam suspeitos do assassínio de um realizador. O encerramento cabe a Euforia, de Valeria Golino, um drama familiar que trata da relação e da aproximação de dois irmãos.

Nanni Moretti é o realizador homenageado na secção Amarcord. A retrospetiva tem como ponto alto o seu último filme, Santiago, Itália – um documentário sobre o golpe militar de Pinochet, no Chile, contado através de depoimentos de requerentes de asilo –, mas há muitos outros pontos de interesse: passagem de quase totalidade dos filmes do realizador, incluindo a primeira longa-metragem, Io Sono un Autarchico (1976) e uma seleção de curtas, inéditas em Portugal. Nas franjas de Moretti, Paolo Sorrentino, um dos grandes realizadores italianos da geração seguinte, mostra o seu díptico Loro 1 e 2, um pertinente retrato de Silvio Berlusconi e da decadência do seu império. Na senda de Roberto Saviano, em antestreia, Piranhas – Os Meninos da Camorra, de Claudio Giovannesi, uma história de crime e de juventude. Também em antestreia, Il Primo Re, de Matteo Rovere, uma das maiores produções italianas dos últimos anos, com todos os ingredientes para ser um grande filme de amor e de vingança.

Há, ainda, mais para ver: nas secções competitivas (de curtas e de longas), podemos tomar o pulso ao novo cinema italiano; em Altre Visioni há filmes disruptivos que nos fazem refletir sobre a própria arte cinematográfica; n’A Grande Arte no Cinema, explora-se a ligação da música, pintura, arquitetura e outros domínios artísticos com a Sétima Arte.

A Festa do Cinema Italiano criou uma secção intitulada Make Italy Great Again, A Itália não é um País Racista, que dá uma resposta cinéfila à ascensão da extrema-direita naquele país.

Cinema São Jorge, El Corte Inglés e Cinemateca Portuguesa, Lisboa > 5-14 abr > Teatro Académico Gil Vicente, Coimbra > 9-11 abr > Auditório Fernando Lopes-Graça, Almada > 10-13 abr > Cinema Trindade, Porto > 10-14 abr > informações T. 21 015 6210