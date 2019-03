Acrobacias em palco na peça "Lições de Voo", pelo Teatro de Marionetas do Porto

A partir das ilustrações de João Vaz de Carvalho, o Teatro de Marionetas do Porto construiu uma peça para a infância. Lições de Voo está em cena no Teatro Constantino Nery, em Matosinhos, neste sábado e domingo, dias 30 e 31

É o regresso do Teatro de Marionetas do Porto (TMP) à criação para a infância, inspirada num universo paralelo. Lições de Voo agarra em 20 ilustrações de João Vaz de Carvalho – da série com o mesmo nome –, cumprindo em palco o desejo secreto, partilhado por miúdos e graúdos, de fazer acrobacias, entre as nuvens, de braços abertos.

“Partimos da série para construir todo o espetáculo”, diz Isabel Barros, a diretora artística do TMP. Como, à partida, não havia história, optou-se mesmo por não construir qualquer narrativa. “Criei uma ideia de lugar, num deserto chamado Abu, onde habitam homens voadores, quase pássaros, ventoinhas e motores”, desvenda. É uma peça para dois atores, que tanto são personagens como manipuladores das originais marionetas criadas por João Pedro Trindade.

Durante cerca de 50 minutos, em cena, há figuras coloridas, narigudas, de olhinhos pequenos, com braços em forma de asa e cara de motor. São criaturas estranhas, mas, ao mesmo tempo, comuns, quase uma comunidade, de amigos com vontade de voar... Com elas, o público segue viagem até um deserto singular, onde cada pessoa pode experimentar “a leveza do corpo, a suspensão e a emoção de voar”, diz Isabel Barros. Mesmo sem tirar os pés do chão.

Lições de Voo > Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery > Av. Serpa Pinto, 242, Matosinhos > T. 22 939 2320 > 29-31 mar, sex 21h30, sáb 15h, dom 11h > €5-€7,50