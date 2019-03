Com os ouvidos no futuro no festival ID – No Limits, no Estoril

A nova música eletrónica e urbana é o foco deste novo festival, que vem ocupar o espaço do celebrado Lisboa Dance Fest. O ID – No Limits decorre esta sexta e sábado, dias 29 e 30, no Centro de Congressos do Estoril

Darren Gerrish

É com o objetivo de “marcar o presente e apontar as linhas de futuro” que o ID – No Limits se apresenta ao público nesta primeira edição, que terá como cenário (algo improvável...) o Centro de Congressos do Estoril, onde o tradicional auditório e as diversas salas de conferências serão, durante dois dias, transformadas em lugares de concertos e pistas de dança. Os mais atentos à cena da nova música eletrónica e urbana perceberão que o ID vem, de certa forma, ocupar o lugar deixado vago, desde o ano passado, pelo Lisboa Dance Fest. A filosofia é mais abrangente, “sem limites, fronteiras ou rótulos estáticos”, mas o cartaz mantém-se igualmente “disruptivo e desafiante”, distribuído por cinco espaços: Grand Hall, Auditorium, Room Super Bock, Room Eristoff e Silent Club, um local para se dançar em silêncio – ou, melhor, de headphones, ao som das escolhas de Sheri Vari, Nuria, Progressivu e DJ Respeito.

Na primeira noite, sexta, 29, destacam-se nomes como o da rapper luso-angolana IAMDDB, do rapper e produtor norte-americano Madlib (em formato DJ set), o britânico Vessel ou ainda os portugueses Pedro Mafama e Moullinex, entre muitos outros. Já no sábado, 30, as atenções estarão viradas para os suecos Little Dragon, o londrino Kamaal Williams ou o venezuelano Arca, colaborador habitual de estrelas como Björk e Kanye West. A representação nacional reforça-se com músicos como Dino d’Santiago, Xinobi e Rui Maia, numa noite em que merece também referência a curadoria da editora Parkbeat, a qual apresenta uma seleção composta pelos DJ FABZ, Kwan + Kronic, Glue e Riot... Os fãs de hip-hop vão, certamente, dominar a pista.

Durante os dois dias que dura o festival ID – No Limits, estará exposta uma instalação do novíssimo coletivo português 00:NEKYIA, intitulada CAST//2050, que tem uma componente de interação com o público.

ID – No Limits > Centro de Congressos do Estoril > Av. Amaral, Estoril > T. 21 464 7571 > 29-30 mar, sex-sáb 19h > €9 a €35 (passe €50)