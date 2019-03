Música à solta no MIL – Lisbon International Music Network, em Lisboa

Durante três dias, de 27 a 29, o MIL - Lisboa International Music Network transforma o Cais do Sodré, em Lisboa, numa espécie de festival de pop, rock, eletrónica e muito mais, com mais de 70 espetáculos de novos artistas vindos de todo o mundo

É com um encontro transatlântico, entre a portuguesa Lula Pena e a brasileira Letrux, que tem início mais uma edição do MIL – Lisbon International Music Network, convenção internacional que tornará Lisboa, mais em concreto a zona do Cais do Sodré, no ponto de encontro de centenas de agentes e profissionais na área da música independente de todo o mundo. Como já é tradição, em paralelo com o programa profissional, há um artístico, aberto ao público, que se multiplica por diversos espaços do Cais do Sodré, transformado, durante três dias, num imenso festival urbano de música.

A exemplo dos anos anteriores, o cartaz pretende dar a conhecer um vasto conjunto de artistas emergentes e alternativos, com especial foco na produção musical dos países de língua portuguesa, mas não só. Além de Lula Pena e Letrux, a primeira noite de festival, na quarta-feira, 27, que decorrerá no B’Leza, incluirá também a primeira edição nacional da Bacaneza, uma festa de celebração do legado de Carlos Eduardo Miranda, músico e produtor fundamental na indústria da música brasileira.

Ao todo, serão mais de 70 espetáculos, que têm como palco nove salas e clubes noturnos do Cais do Sodré: Estúdio Time Out, Lisboa Rio, Lounge, Musicbox, Roterdão, Sabotage, Viking, Titanic Sur Mer , Tokyo e B’Leza. No cartaz destacam-se, por exemplo, nomes como A Negra, Blaya, Paus, Bateu Matou, Beatriz Pessoa, Cave Story, Conan Osiris, Conjunto Corona, Filho da Mãe, Fogo Fogo ou Octa Push, num muito diverso e completo roteiro que dá a descobrir as novas tendências da música urbana dos nossos dias.

O programa do MIL proporcionará diversas oportunidades de formação, negócio e intercâmbio aos profissionais da música presentes, com mais de 30 masterclasses, debates, workshops e encontros de networking.

MIL – Lisbon International Music Network > Cais do Sodré (vários locais) > Lisboa > 27-29 mar, qua-sex 19h45 > €20 a €30