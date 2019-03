MONSTRA: Vai começar o Festival de Animação de Lisboa

O cinema de animação regressa a Lisboa esta quarta, 20, com a 18ª edição do Monstra. Saiba o essencial da programação que, até 31 de março, apresenta 550 filmes, entre longas e curtas-metragens, de 41 países

O Canadá é o país convidado da presente edição do Monstra – Festival de Animação de Lisboa. É grande a tradição canadiana neste domínio, pelo que são esperados filmes emblemáticos, de autores como Norman McLaren (1914-1987), um dos grandes génios da animação mundial, que, apesar de ter nascido na Escócia, foi em Montreal que desenvolveu os seus mais importantes trabalhos. Também uma sessão dedicada a outros clássicos canadianos, como Guy Glover, Ryan Larkin e Claude Cloutier. Outra, apenas com filmes nomeados para Oscars e até uma secção especial dedicada a mulheres realizadoras.

Este ano, há competição de curtas e de longas, com filmes como Este Magnífico Bolo!, de Marc James Roels & Emma De Swaef; Dilili em Paris, de Michel Ocelot; A Torre, de Mats Grorud; ou Tito e os Pássaros, de Gustavo Steinberg, André Catoto e Gabriel Bitar. Entre as curtas, estão presentes alguns filmes portugueses, como Entre Sombras, de Mónica Santos e Alice Guimarães; Agouro, de David Doutel e Vasco Sá; Ride, de Paul Bush; e Outubro 28, de Tiago Albuquerque.

O festival tem uma programação extensíssima. Alberga homenagens a Raoul Servais, à dupla belga Aubier & Patar, a Corto Maltese e ao japonês Satoshi Kon. A magia dos estúdios Aardman (Wallace e Gromit) vai estar em exposição no Museu da Marioneta. E o Cinema Ideal recebe um programa de terror animado. Isto além do Monstrinha, festival dentro do festival, feito especialmente a pensar nos mais novos.

Monstra – Festival de Animação de Lisboa > Cinema São Jorge, Cinemateca Portuguesa, City Alvalade, Cinema Ideal e outros locais em Lisboa > 20-31 mar > www.monstrafestival.com