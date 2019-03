"And So You See…": Um solo/provocação no Museu de Serralves, no Porto

A sul-africana Robyn Orlin cruza a performance com a dança e destrói estereótipos sobre a sociedade do pós-apartheid. O solo And so you see... sobe ao palco do Auditório do Museu de Serralves, no Porto, nesta terça-feira, 19