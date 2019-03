"Hamlet" em versão condensada (segundo Koltès), no palco do Rivoli, no Porto

, a reescrita do original de Shakespeare feita por Bernard-Marie Koltès, em 1974, pouco depois de fundar o Théâtre du Quai e antes de se afirmar como um dos dramaturgos mais significativos da segunda metade do século XX. O trágico que habita a condição humana é reforçado nesta versão condensada, “um Koltès antes de Koltès, que funciona como uma boa iniciação à sua obra”, nota António Júlio, convidado pelo Teatro Experimental do Porto (TEP) para encenar esta produção, em cena no Rivoli entre esta sexta, 15, e domingo, 17.

Há um lugar indistinto, irreconhecível, uma ruína que sublinha a passagem do tempo. Já não se trata do reino da Dinamarca, mas um espaço intermédio, onde tudo começa por estar devidamente arrumado em sacos XXL, mas que, com o desenrolar da ação e o escalar da violência, rapidamente se descompõe, instalando-se o caos. O abismo que tudo arrasta é uma das marcas d’ O dia da matança na história de Hamlet , a reescrita do original de Shakespeare feita por Bernard-Marie Koltès, em 1974, pouco depois de fundar o Théâtre du Quai e antes de se afirmar como um dos dramaturgos mais significativos da segunda metade do século XX. O trágico que habita a condição humana é reforçado nesta versão condensada, “um Koltès antes de Koltès, que funciona como uma boa iniciação à sua obra”, nota António Júlio, convidado pelo Teatro Experimental do Porto (TEP) para encenar esta produção, em cena no Rivoli entre esta sexta, 15, e domingo, 17.

