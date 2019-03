"As Boas Intenções": Uma comédia entre salvar o mundo e a família

Agnès Jaoui protagoniza uma comédia humanista centrada numa mulher que gosta muito de ajudar os outros. O filme As Boas Intenções está nas salas de cinema

A comédia francesa já conheceu melhores dias. Estamos longe da grande tradição de Louis de Funès ou Jacques Tati. E são cada vez mais raros os registos ousados que se distinguem da mediania. Julie Delpy lá vai conseguindo dar um ar de sua graça. E Agnès Jaoui, em 2000, fez um belíssimo filme, que extravasou o domínio da comédia, O Gosto dos Outros. É precisamente Agnès Jaoui quem reencontramos, enquanto atriz, neste As Boas Intenções. Um filme nada brilhante, mas que não deixa de ter alguns pontos de interesse.

Isabelle é uma espécie de campeã mundial do altruísmo. Vive para ajudar os outros. Mas faz da capacidade e da qualidade da ajuda uma competição, como se pretendesse ganhar um troféu. Se Gilles Legrand tivesse explorado esta louca ideia de altruísmo descontrolado e competitivo – como o escuteiro que quer obrigar a velhinha a atravessar a rua quando o que ela quer é ficar daquele lado do passeio –, o filme seria porventura mais interessante. A personagem trabalha como professora, num centro de alfabetização. Os seus alunos são quase todos emigrantes. Cada um de uma parte do mundo, para compor o quadro sem repetir exemplos.

Aparentemente, o filme tenta fugir a clichés, mas acaba por cair redondamente neles. É certo que os clichés são instrumentos fáceis e úteis, habituais nas comédias, mas talvez aqui fossem de evitar. Assim, temos o romeno/moldavo/cigano que tem o truque para desbloquear bicicletas, o guineense com três filhos delinquentes, a búlgara mulher-fácil, a francesa analfabeta que vota Le Pen... Isabelle, que lida diariamente e de forma apaixonada com esta miscelânea cultural, cuida dos que lhe são mais distantes mas desleixa-se em relação aos mais próximos, o marido e os filhos. É nesta dicotomia, entre salvar o mundo e a família, que o filme se constrói. Entre as suas cenas de desajeitada peripécia, acaba por sintetizar uma mensagem ideológica de pendor humanista e de fé num mundo melhor.

As Boas Intenções > De Gilles Legrand, com Agnès Jaoui, Alban Ivanov e Claire Sermonne > 103 minutos