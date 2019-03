A história de amor entre Snu e Sá Carneiro deu um filme

A realizadora Patrícia Sequeira traz para o cinema a história de amor e coragem entre Snu Abecassis e o então primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro, que muito bramido deu no Portugal dos anos 1970. O filme Snu já se estreou nas salas de cinema

Era conhecida como a amante do primeiro-ministro. Mas foi muito mais do que isso. Em Snu, a realizadora Patrícia Sequeira conta a história de uma mulher influente na cultura e política portuguesas e, sobretudo, de uma história de amor com contornos peculiares.

Mulher fria e determinada, fundadora da editora Dom Quixote e com uma perspetiva moderna e informada sobre o mundo, Snu Abecasis apaixona-se por Francisco Sá Carneiro, futuro primeiro-ministro. Ambos eram casados. E levam a sua relação avante, para grande bramido político e social.

Patrícia conta esta história protegendo moralmente os protagonistas, e engrandecendo-os superlativamente. Tem um notório cuidado histórico e factual, o que por vezes compromete a curva narrativa do argumento, com a intriga amorosa e moral a ficar resolvida demasiado cedo. Mais facilmente transmite o carisma de Snu do que de um primeiro-ministro que quer mudar o País. E não consegue fugir a um registo algo televisivo.

Snu > De Patrícia Sequeira, com Inês Castel-Branco, Pedro Almendra, Eric da Silva, Ivo Alexandre > 94 minutos