Três peças e uma exposição para recordar Steve Paxton, em Lisboa

A Culturgest olha para um nome maior da dança contemporânea com a representação de várias peças históricas e uma exposição. O ciclo Steve Paxton, dedicado ao coreógrafo norte-americano, tem início neste sábado, 9

É como se se tivesse acionado o botão do aleatório, mas aqui com pessoas a atravessarem o palco da direita para a esquerda, a diferentes velocidades, umas a pararem, outras a deixarem-se ultrapassar. À frente, três cadeiras. De vez em quando, alguém aproveita para se sentar. Esta é Satisfying Lover, uma das três peças históricas de Steve Paxton apresentadas este sábado, 9, na Culturgest, integradas num ciclo dedicado ao coreógrafo norte-americano conhecido por ter sido membro fundador dos míticos Judson Dance Theater e Grand Union e também autor da forma de movimento chamada “improvisação de contacto”, considerada por muitos um dos estilos pós-modernos mais importantes da dança contemporânea pós-Merce Cunningham.

As outras duas peças são Flat e Goldberg Variations. Em Flat são explorados atos quotidianos de movimento e não movimento, daqueles mecânicos que, quando tomamos consciência deles, deixamos de saber concretizar – andar, ficar sentado, assumir e manter uma posição. Os solos são interpretados pelo esloveno Jurij Konjar e, em Goldberg Variations, o bailarino movimenta-se em harmonia perfeita com o som da música de Bach. Para isso, contribui a integração de movimentos da improvisação de contacto na coreografia, onde são exploradas as noções de peso e contrapeso ou queda e amparo na relação entre dois corpos. No caso deste solo, explora-se uma relação de potência – o corpo do outro não precisa de estar lá.

Criada por Paxton no início dos anos 70, a improvisação de contacto integra movimentos de artes marciais como a capoeira, de danças sociais ou da espontaneidade de brincadeiras físicas de pais e filhos ou de crianças entre si. Tudo isto completado por tiques de dança clássica que dão uma graciosidade particular ao espetáculo, que chega a ser comovente de tão belo. O ciclo integra uma exposição retrospetiva do trabalho do coreógrafo, comissariada pelo francês Romain Bigé e por João Fiadeiro, Esboços de Técnicas Interiores, na galeria da Culturgest. Bigé e Fiadeiro estudaram com Paxton e integraram no seu corpus de trabalho o legado deste monstro da dança contemporânea.

Ciclo Steve Paxton > Culturgest > R. Arco do Cego, 50, Lisboa > T. 21 790 5155 > Satisfying Lover + Flat + Goldberg Variations > 9 mar, sáb 19h > €14 > Exposição Esboços de Técnicas Interiores > até 14 jul, ter-dom 11h-18h > €4, grátis dom