A vida tal como ela é encenada na exposição "Nha Fala", em Lisboa

1 / 5 Abdel Queta Tavares 2 / 5 Abdel Queta Tavares 3 / 5 Abdel Queta Tavares 4 / 5 Abdel Queta Tavares 5 / 5 Abdel Queta Tavares

Quando o maliano Malick Sidibé (1935-2016) começou, na década de 1960, a fotografar os jovens que, saídos do domínio colonial francês, adotavam a moda ocidental e uma intensa movida noturna, estava longe de imaginar que, cinco décadas depois, as redes sociais trariam a celebração do estilo e das vidas de, literalmente, toda a gente. Abdel Queta Tavares, 26 anos, nascido na Guiné-Bissau e tendo circulado depois no eixo Lisboa-Londres, experienciou exemplarmente esta paisagem criativa contemporânea: descoberto pelo fotógrafo britânico David Cantor numa loja de Shoreditch, usando o chapéu vermelho (ou dois ou três empilhados) que é sua marca autoral, viu o seu retrato ganhar fama ao ser distinguido no prémio internacional Taylor Wessing. De sujeito a artista, a ter voz (o significado da expressão “nha fala”), é a ambição adivinhada.

Assumindo-se como fotógrafo, diretor criativo e stylist, atividades aplicadas no blogue Black Fashion Stars, Abdel tem fotografado uma diversificada paisagem humana, maioritariamente de ascendência africana, preservando o sentido de elegância e a alegria – os atributos seguidos por Sidibé, recorde-se. Influências presumíveis? A estética dos sapeur (designação para os dandies elegantes de fatos coloridos, que povoam Brazavile e Kinshasa), ou o fenómeno da fotografia de rua lançada por Scott Schumann no celébre blogue The Sartorialist, ou ainda o gosto pelas cores sólidas e a figura delineada nos autorretratos de Queta Tavares (que evocam editoriais de moda e, de forma ténue, os Sportmen pintados pelo modernista abstrato Malevich). Há a procura de uma resoluta linguagem pessoal nos retratos agora apresentados na Galeria Underdogs (habitualmente sintonizada na street art): figuras fotografadas em fundos simples, em que a pose, a cor, a singularidade, são as forças que vingam.

Nha Fala, de Abdel Queta Tavares > Galeria Underdogs > R. Fernando Palha, 56, Lisboa > T. 21 868 0462 > até 30 mar, ter-sáb 14h-20h > grátis