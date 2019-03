Rita Azevedo Gomes adapta uma novela de Robert Musil, com a ajuda de Agustina Bessa-Luís. O filme A Portuguesa estreou-se em Veneza e chega agora às salas em Portugal

Tudo começa em Robert Musil. O escritor austríaco, conhecido pela sua obra maior, Um Homem sem Qualidades, publicou, em 1929, um volume chamado Três Mulheres (editado em Portugal pela Livros do Brasil) que incluía uma pequena novela intitulada A Portuguesa, a qual contava a história de um barão germânico que se casava com uma jovem ruiva oriunda de um país distante chamado Portugal. Rita Azevedo Gomes leu o livro. Agustina Bessa-Luís já o havia feito e predispôs-se a adaptá-lo ao cinema. Escreveu uma dúzia de páginas, ou pouco mais, incluindo diálogos espirituosos e não se escusando a acrescentar trama, como é seu timbre. Depois adoeceu e a realizadora completou o argumento, mantendo-se fiel ao livro, mas também indo buscar diálogos a outras obras do escritor austríaco. O resultado é este longo e contemplativo filme, que se estreou no Festival de Veneza e agora chega às salas portuguesas.

O que primeiro salta à vista é a conceção pictórica de cada quadro do filme. Enquadramentos fixos, com um desenho de cena aprimorado e eficaz, como se cada cena fosse uma pintura renascentista falante. As cores, as sombras, a luz, os espaços, tudo pensado ao pormenor, com o olhar fotográfico do mestre Acácio de Almeida. A estrutura é teatral, como, de resto, acontecia, de forma ainda mais ostensiva, no seu filme anterior, Vingança de Uma Mulher. As personagens abusam de uma postura antinatural, nunca virando a nuca para a câmara, nem fixam o olhar umas nas outras, preferindo diagonais híbridas, como no teatro clássico ou na ópera, ao mesmo tempo que recitam texto sem a expressividade de um verdadeiro diálogo. A montagem é deliberadamente pausada, sem campos e contracampos, nem planos de proximidade, de rigor e coerência absolutos.

A história é centrada naquela jovem portuguesa. Uma mulher longe da pátria que vê o marido partir para uma guerra interminável, e na sua afirmação individual e feminina, de uma certa liberdade avant la lettre, acaba por ser confundida com uma herege e malvista pelo povo e pela Igreja. Assim, o filme acaba por servir também de reflexão sobre a condição feminina, com alguns pontos de contacto com a atualidade. A Portuguesa é um filme sóbrio e lento, belo e paciente.

A Portuguesa > De Rita Azevedo Gomes, com Clara Riedenstein, Marcello Urgeghe, Ingrid Caven > 136 minutos