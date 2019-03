Quatro exposições, integradas num ciclo dedicado à diversidade, incluem mostras dedicadas ao antropólogo Eduardo Viveiros de Castro e aos realizadores João Salaviza e Renée Nader Messora. Para ver, até junho, no Centro Internacional das Artes José de Guimarães, em Guimarães

Contexto: Pensamento Ameríndio remete para uma teoria desenvolvida nos anos 1990 por Eduardo Viveiros de Castro, o perspetivismo ameríndio, em que este desarrumou a perspetiva eurocêntrica e dominada pelo homem branco, defendendo que cada ser, assim como cada animal, é um “centro do mundo” e tem uma perspetiva própria e válida – um ideal que reposicionou o pensamento face à cultura indígena. Professor do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (destruído no incêndio de 2018) e fotógrafo, antes de se dedicar à antropologia, é sobretudo a sua atividade como etnológo no território das tribos Araweté, Kulina, Yanomami e Yuwalapíti, que se revela em Variações do Corpo Selvagem: Eduardo Viveiros de Castro, Fotógrafo. Exposição antológica que, em duas centenas de imagens, retrata povos empenhados na preservação da sua identidade: meninas orgulhosas, cerimónias coletivas, retratos fortes, ligados por textos e entrevistas do cientista social. Uma grande viagem sobre corpo e crenças, e sobre o fim de um mundo.

Também integrada neste ciclo, Carõ – Multidões da Floresta, exposição de João Salaviza e Renée Nader Messora (realizada em colaboração com o Doclisboa), é anunciada como um “percurso visual e sonoro que propõe um olhar sobre as concepções acerca da morte presentes na cosmologia do povo indígena Krahô, indo ao encontro da potência estética e política das suas representações na mitologia, nos cantos e na vida ritual”. É uma visão sobre a comunidade filmada pelos dois realizadores em Chuva É Cantoria na Aldeia dos Mortos (2018), obra vencedora de um prémio da crítica no Festival de Cannes. Retratos em chiaroscuro e panorâmicas do território, que reclamam um mesmo respeito, orgulho e mundividência. Juntam-se-lhes mais dois momentos marcantes: Clareira, projeto do escultor (e editor) Manuel Rosa em diálogo com a coleção permanente do Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG), nomeadamente o núcleo da cerâmica pré-colombiana, e A Morte de Ubu, de João Louro.

Pensamento Ameríndio > Centro Internacional das Artes José de Guimarães > Av. Conde Margaride, 175, Guimarães > T. 253 424 715 > até 9 jun, ter-dom 10h-13h, 14h-19h > €4