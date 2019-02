Dead Combo, em Lisboa e Guimarães: De regresso ao Hotel

O grupo celebra o êxito do último disco, Odeon Hotel, em dois concertos especiais que contarão com a voz grave de Mark Lanegan. O primeiro está marcado para esta quinta, 28, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. No sábado, 2, os Dead Combo sobem ao palco do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães