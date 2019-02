"Todos Sabem", de Asghar Farhadi: Segredo de polichinelo

Realizado pelo iraniano Asghar Farhadi, Todos Sabem foi o filme de abertura do Festival de Cannes de 2018. Um melodrama protagonizado por Penélope Cruz e Javier Bardem, para ver nas salas de cinema

Asghar Farhadi, um dos grandes nomes do cinema iraniano contemporâneo, fez um filme espanhol, um pouco ao exemplo do grande mestre Abbas Kiarostami, que realizou filmes franceses e até um japonês. Farhadi partiu para Espanha, sem sombra de preconceitos, e recrutou um elenco de luxo, com Javier Bardem e Penélope Cruz. Conta uma história local, passada numa aldeia, com todas as intrigas de um meio pequeno, centrando-se numa família, reunida para celebrar um casamento, que é confrontada com o rapto de uma adolescente.

O que mais impressiona é, por um lado, o à-vontade com que Asghar escreve e filma o meio, como se vivesse numa aldeia espanhola desde sempre. Por outro, a forma brilhante como conjuga o seu talento para o melodrama (como já havíamos visto em O Vendedor ou Uma Separação) com a emoção da intriga policial. Aqui, a tensão emocional do melodrama e do thriller estão exatamente no mesmo sítio e retroalimentam-se.

Todos Sabem > de Asghar Farhad, com Javier Bardem, Penélope Cruz, Ricardo Darín > 132 min