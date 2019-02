"Os Irmãos Sisters", de Jacques Audiard: Um western “foie gras”

O realizador francês Jacques Audiard aventura-se pelo cinema norte-americano, com um western bem cozinhado. O filme Os Irmãos Sisters já se estreou nas salas de cinema

A milhares de quilómetros do estado do Texas, os italianos conseguiram criar um subgénero que ficou conhecido por western spaghetti e ganhou consistência graças ao talento de Sergio Leone. Os franceses, apesar de também visitarem o género, nunca conseguiram igual consistência (embora sejam franco-belgas os mais famosos cowboys da BD, como Lucky Luke ou Blueberry). Isto, para chegarmos a Os Irmãos Sisters, primeira incursão do prestigiado realizador francês Jacques Audiard no tentador meio da indústria norte-americana. E é de um western que se trata. Audiard baseou-se no best-seller do canadiano Patrick DeWitt (de 2011) para construir um filme de cowboys segundo a mais bela tradição sensível de John Ford, John Huston, Howard Hawks ou Nicholas Ray.

A estrutura é elementar: segue-se a ideia de jornada com peripécias. As personagens têm os seus objetivos e vão ultrapassando obstáculos para os perseguir. Só que o caminho é reestruturador e faz com que os objetivos mudem. Ninguém está do lado dos bons, embora algumas personagens esbocem ideais utópicos. A estrutura assenta na relação entre os dois irmãos – bandidos e assassinos temíveis em todo o Oeste –, dos quais se revela uma face sensível e compreensiva, talvez até um pouco exagerada, sobretudo em Eli. A habitual camaradagem dos filmes do género transforma-se aqui, literalmente, em fraternidade. Uma fraternidade que, por vezes, ganha uma forma maternal e, outras, quase conjugal.

Audiard situa a narrativa entre dois mundos, num velho Oeste já a caminho de uma nova civilização. E dá-nos essa ideia em detalhes, como o uso da escova de dentes ou o hotel em São Francisco que, para espanto destes cowboys, tem uma geringonça chamada autoclismo. Em Os Irmãos Sisters encontram-se alguns pontos de contacto com O Tesouro de Sierra Madre (1948), clássicos de Huston, a cegueira pelo ouro... Este é um western com “w” maiúsculo, como nos bons velhos tempos.

Os Irmãos Sisters > De Jacques Audiard, com John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal > 122 minutos