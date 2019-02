Jogos de poder na peça "Oleanna", com encenação de Ricardo Pais, no Porto

O regresso à encenação de Ricardo Pais faz-se com uma peça intimista e polémica de David Mamet, assente na incomunicabilidade das personagens. Oleanna está em cena no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, até 17 de março

Esta nova produção apresenta uma escala pouco associada ao estilo ricardopaisiano (espetáculos de grande imaginação plástica, com uma forte componente musical). Após longa pausa, Ricardo Pais volta ao teatro com Oleanna, tragédia pós-moderna escrita por David Mamet (aqui numa versão adaptada por Pedro Mexia), na Sala Estúdio Latino do Teatro Sá da Bandeira. “Defendo há muito tempo que o meu lugar de eleição é a sala branca, onde o público pode entrar e ver as pessoas a trabalhar, pura e simplesmente”, recorda Ricardo Pais. A austeridade não é total, com a instalação cenográfica de Filipe Cortez a funcionar como uma espécie de fundo expressionista; mas se há algo que sobressai no espetáculo é o cuidado na direção do elenco, formado por Mafalda Lencastre e Pedro Almendra, especialmente se tivermos em conta as parcas didascálias deixadas pelo autor. “Sabia que só podia fazer esta peça, que se resolve na energia das duas pessoas em cena, acertando nos atores”, sublinha o encenador.

Oleanna assenta num intenso diálogo entre Carol e John, aluna e professor, ao estilo muito particular de Mamet, oscilando “entre diálogos abrasivos e desencontrados e grandes tiradas das personagens que são praticamente exibições da arte da linguagem”, descreve Ricardo Pais. A interromper a catadupa de palavras está apenas o toque irritante do telefone, única ligação do gabinete do professor ao exterior, fonte de novas informações e, ao mesmo tempo, força de bloqueio da comunicação entre as personagens, agarradas a desejos inconciliáveis. Os discursos deixam margem para extrapolações e equívocos, cabendo ao público tomar partido nas questões levantadas, como o assédio sexual, a liberdade de expressão, o politicamente correto e o uso do poder. E chegamos, talvez, à mesma conclusão de Mamet, aquando da estreia da peça, em 1992, muito antes do movimento #MeToo: “Ninguém está certo e ninguém está errado.”

Oleanna > Sala Estúdio Latino/Teatro Sá da Bandeira > R. Sá da Bandeira, 108, Porto > T. 22 200 2550 > 21-24 fev, qui-dom, 27-28 fev, qua-qui, 1-3 mar, sex-dom, 13-17 mar, qua-dom 21h > €10