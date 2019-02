"I'm Your Mirror", exposição de Joana Vasconcelos, em Serralves, em 17 imagens

“Foi daqui que parti para o mundo e agora volto”, disse Joana Vasconcelos aos jornalistas durante a apresentação, nesta segunda, 18, da sua exposição antológica no Museu e Parque de Serralves, no Porto. Em parceria com o Museo Guggenheim Bilbao, em Espanha, a mostra I’m Your Mirror abre as portas ao público nesta terça, 19, e reúne mais de 30 obras realizadas desde 1997 até à atualidade, algumas nunca expostas em Portugal, como é o caso de Solitário (2018), um anel de grandes dimensões (7 metros), concebido para o Guggenheim em Bilbau.

“Estar aqui tem uma importância particular. É estar no meu país, na minha terra, com a minha família”, salientou a artista. “Foi aqui que fiz a primeira aparição num museu e a primeira exposição com outros artistas internacionais.” Agora, 20 anos depois, Joana Vasconcelos regressa com uma exposição individual, mostrando como desenvolveu a sua obra, através da sua portugalidade e crítica social. “Quem eu sou e aquilo que aconteceu, desde então e até aqui”.