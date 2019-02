"I’m Your Mirror", de Joana Vasconcelos: Espelho meu, quem é mais bem-sucedida do que eu?

E depois da exposição-estrela no Museu Guggenheim Bilbao, Joana Vasconcelos mostra, finalmente, as suas obras icónicas e os últimos trabalhos no Museu e no Parque de Serralves. I’m Your Mirror inaugura nesta terça, 19

Os zunzuns rondaram, a polémica soprou, o suspense cresceu: houve conversas de contratos por assinar e diretores demissionários e programação (des)assumida e guerrilha comunicacional, mas Serralves finalmente recebe a exposição I’m Your Mirror, exportada pelo Museu Guggenheim. Sobre esta exposição antológica dedicada à artista plástica portuguesa que rompeu recordes e fronteiras, a própria Joana Vasconcelos disse então à VISÃO que este era um momento de “deixar cair a máscara”.

Uma alusão direta à “peça-charneira” no conjunto de 14 obras novas apresentadas no museu espanhol, e agora patente em Serralves, que é resultado da sua habitual prática de superação técnica e jogo formal: a descomunal máscara veneziana criada com 231 espelhos de mão, de bronze, sobrepostos, intitulada I’m Your Mirror. Mas também é uma referência direta ao corolário de um percurso reconhecido: “Há máscaras em todas as culturas do mundo; são uma fórmula mágica, uma maneira de acrescentar identidades, de desaparecer ou de criar um novo eu. Num momento em que faço um balanço, em que falo de quem sou verdadeiramente, ao fim de 20 anos de trabalho, há que deixar cair a máscara.”

Artista da portugalidade, da grande escala, do jogo simbólico, da ironia pop e popular, do gesto craft, do coletivo, da feminilidade, dos objetos quotidianos e do crochet sobre Bordallo Pinheiro, da “virose” espacial das imensas Valquírias, Joana Vasconcelos vê agora 30 peças representativas chegarem ao Porto: Cama Valium (1998), aparentemente construída com caixas de comprimidos; A Noiva (2001-2005), o lustre feito de tampões; Coração Independente Vermelho (2005), o coração de Viana gigante com a voz de Amália Rodrigues; Marilyn (2011), o sapato criado com tachos; Lilicoptère (2012), helicóptero com cristais Swarovski e plumas de avestruz. Mas também as obras recentes, como Solitário (2018), anel agigantado criado com jantes de carros e copos de cristal, ou Finisterra (2018), quadro tridimensional feito com malhas. Algumas das peças estarão dispostas pelo parque, apelando ainda mais à desconstrução espacial e ao jogo lúdico. E depois? Segue-se Roterdão, e o mundo, claro.

A artista plástica e o comissário da exposição I’m Your Mirror, o espanhol Enrique Juncosa, reúnem-se para uma conferência conjunta (proferida em inglês), gratuita, no Auditório de Serralves, na próxima terça, 19.

I'm Your Mirror > Museu e Parque de Serralves > R. D. João de Castro, 210, Porto > T. 22 615 6500 > 19 fev-24 jun, seg-sex 10h-18h, sáb-dom 10h-19h > €12