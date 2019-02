O mundo fantástico de Paula Rego mostra-se, pela primeira vez, em Vila Nova de Gaia

Em Paula Rego, Obras 1982-2006: Uma Seleção revisita-se o trabalho da artista portuguesa nas décadas de 1980 e 1990, dois momentos decisivos do seu percurso. Entre estudos, pinturas e gravuras, há 60 obras para ver na Casa-Museu Teixeira Lopes, em Vila Nova de Gaia, a partir deste sábado, 16

É com animais que ganham caraterísticas humanas, dramas pessoais, ligações à arte popular e a grandes mestres, impressões e fragmentos de pinturas caçados aqui e ali, que se compõe o singular território figurativo de Paula Rego. Pela primeira vez, Vila Nova de Gaia recebe uma parte desse mundo fantástico da artista portuguesa, numa mostra com 60 obras, que inaugura este sábado, 16, na Casa-Museu Teixeira Lopes.

A exposição, que resulta de uma parceria entre o município de Gaia e a Casa das Histórias Paula Rego, a Fundação D. Luís I e a Câmara Municipal de Cascais, faz uma abordagem às décadas de 1980 e 1990, dois momentos decisivos no percurso artístico da pintora, destacando-se um capítulo dedicado à história de Peter Pan, o rapaz que se recusava a crescer. "No entanto", frisa Catarina Alfaro, curadora da exposição e coordenadora da Casa das Histórias, neste episódio dedicado ao imaginário infantil, “não são exatamente ilustrações das aventuras de Wendy, John e Michael, na Terra do Nunca. São as memórias desse tempo mágico, de aventuras e mistério a que só as crianças podem aceder, que a artista traz para o papel”.

É na linguagem figurativa criada por Paula Rego, a partir de um vasto universo de histórias, onde cabem contos tradicionais portugueses, histórias de fadas, romances de literatura e peças de teatro, que se encontra “a vivacidade e solidez do seu mundo imaginário”, com o qual constrói as suas obras. “Faço bonecos e tenho um prazer imenso quando tenho o pincel na mão: eles são feitos em papel, no chão, como quando era pequenina”, escreve a pintora no texto de apresentação de Paula Rego, Obras 1982-2006: Uma selecção.

Na Sala Aureliano da Casa Museu Teixeira Lopes reúnem-se 14 obras, da década de 80, período marcado por “uma busca expressiva”, diz a curadora Catarina Alfaro, “que estabeleceu uma linguagem radicalmente nova para contar histórias”. Segue-se a residência artística na National Gallery, em Londres, no início dos anos 90, que resultou na pintura de obras guiadas por mestres da pintura. Alguns dos estudos realizados nesse período integram a seleção de obras para ver na Sala Branca.

Paula Rego, Obras 1982-2016: Uma seleção > Casa-Museu Teixeira Lopes / Galerias Diogo de Macedo > R. Conselheiro Veloso da Cruz, 714, Vila Nova de Gaia > T. 223 742 904 > 16 fev-30 abr, seg-sáb 10h-13h, 14h-18h, dom 10h-13h > grátis