Filmes para fazer sonhar no Play – Festival de Cinema Infantil e Juvenil de Lisboa

O Play, festival que traz filmes para os miúdos e leva os miúdos ao cinema, começa neste sábado, 16, no Cinema S. Jorge e na Cinemateca Júnior, em Lisboa. Durante dois fins de semana, para lá das sessões de cinema, há ateliers para participar e uma feira de livros com a It's a Book. O cineconcerto com B Fachada é o grande destaque desta 6ª edição