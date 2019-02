A exposição "Muitas Vezes Marquei Encontro Comigo Próprio no Ponto Zero" é como um posto de escuta

Em Muitas Vezes Marquei Encontro Comigo Próprio no Ponto Zero, Marta Rema, vencedora da 3ª edição do Prémio de Curadoria Atelier-Museu Júlio Pomar/EGEAC, revela a sua proposta: uma reflexão sobre o silêncio. Para ver no Atelier-Museu Júlio Pomar, em Lisboa, até 21 de abril

Este inspirado (e longo) título de exposição foi encontrado entre os escritos de Júlio Pomar, no livro Da Cegueira dos Pintores. Capítulo: Pisar o Mesmo Caminho. A sombra tutelar do passado atravessa, também, o projeto de Marta Rema, criadora multidisciplinar. “A exposição explora essa tentativa de compreender, e de refletir sobre, o que é o silêncio (um conceito em extinção nesta sociedade ruidosa) e de que forma é que as artes plásticas o contemplam nas suas múltiplas dimensões – imaginária, política e real”, explica Marta à VISÃO Se7e. Um fascínio suscitado pela sua biografia: “Este tema ocupa-me desde criança. A primeira vez em que pensei sobre o silêncio foi quando, aos 10 anos, descobri que era surda de um ouvido e que poderia ter uma futura surdez completa. Desde então, empreendi uma pesquisa intensa, ouvindo especialistas, procurando estar em silêncio... Agora, estou pronta para ouvir os outros sobre o silêncio.”

A curadora convocou propostas visuais muito diversificadas. Como Descanso na Fuga para o Egipto (I676) da pintora Josefa d’Óbidos, escolhida devido à presença de São José, o “santo do silêncio”, ou a programática imagem de Helena Almeida, Ouve-me (1979), e o vídeo de Sandro Resende, Raquel, em que este filmou uma utente do Hospital Júlio de Matos a comer, alheada – “o silêncio a que os pobres, os loucos, são votados numa sociedade em que os estigmas subsistem”, alerta a curadora. Juntam-se-lhes obras de Fernando Calhau, Rui Chafes, João Pedro Vale & Nuno Alexandre Ferreira, Pedro Vaz, ou os “desenhos da prisão”, realizados por Júlio Pomar, no Forte de Caxias em 1947.

Muitas Vezes Marquei Encontro Comigo Próprio no Ponto Zero > Atelier-Museu Júlio Pomar > R. do Vale, 7, Lisboa > T. 21 588 0793 > até 21 abr, ter-dom 10h-13h/14h-18h > €2