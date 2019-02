Invicta.Música.Filmes: O som do cinema está de volta à Casa da Música, no Porto

Vão ser quatro dias com cineconcertos na Casa da Música: dos filmes mudos de Charles Chaplin ao contemporâneo Piratas das Caraíbas. O ciclo Invicta.Música.Filmes começa neste domingo, 10

D.R.

Cabe à Banda Sinfónica Portuguesa a abertura deste ciclo a que Casa da Música já nos habituou, sempre em fevereiro, e que lembra a Invicta Filmes, produtora de cinema, sediada no Porto, cuja atividade se destacou nos anos 20. No primeiro concerto do Invicta.Música.Filmes, neste domingo, 10, vão-se escutar várias bandas sonoras da História do Cinema, caso das composições de Hans Zimmer, para o filme Piratas das Caraíbas, ou do espanhol José Alberto Pina, para O Navio Fantasma. A projeção do clássico francês dos anos 30, A Idade do Ouro, do espanhol Luis Buñuel, com argumento de Salvador Dalí, será acompanhada pelo grupo de percussão Drumming, que estreia em Portugal a banda sonora composta pelo argentino Martin Matalon para seis percussionistas, piano e eletrónica (ter 12 fev).

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música acompanha a exibição do clássico A Quimera do Ouro (1925), um dos mais icónicos filmes de Charles Chaplin, quando se assinalam os 130 anos do nascimento do ator, realizador e compositor inglês, num concerto dirigido por Jayce Ogren (sáb 16 fev). No mesmo dia, António Serginho, Óscar Rodrigues e Pedro Cardoso (Peixe) propõem novas sonoridades para as imagens de Chaplin e de Buster Keaton, no cineconcerto Mundo Animado.

O ciclo, integrado na temática deste ano, Novo Mundo, termina com o Remix Ensemble a acompanhar a exibição do filme Shelter (ter 19 fev), do norte-americano Bill Morrison, com música de David Lang, Michael Gordon e Julia Wolfe, fundadores, em 1987, da associação norte-americana Bang on a Can, dedicada à música contemporânea.

Invicta. Música. Filmes > Casa da Música > Av. da Boavista, 604, Porto > T. 22 012 0220 > 10, 12, 16 e 19 fev > €9,40 a €23,45